Người lính ở Trà Leng: Tay không đào bới, rửa từng thi thể đồng bào xấu số

Sáng 31.10, sau một đêm tạm thu quân vì tại hiện trường thôn 1, xã Trà Leng để đảm bảo an toàn do mưa lớn, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở tại xã Trà Leng, H.Nam Trà My.