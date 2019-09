Người mẹ ung thư từ chối điều trị để sinh con: Con khỏe mạnh, mẹ phục hồi tốt

Ngày mai (22.9), bé Bình An tròn 4 tháng tuổi. Bé được sinh mổ hôm 22.5, một ca sinh đặc biệt bởi mẹ của Bình An khi đó rất yếu do ung thư giai đoạn muộn nhưng từ chối điều trị để an toàn cho con.

Bình An chào ở tuần thứ 32, nặng vẻn vẹn 1,5 kg. Khi đó, bé không tự thở được, phản xạ kém, rất yếu và phù nhẹ vì sinh thiếu tháng. Sau đó, Bình An được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản T.Ư, Hà Nội) và được xuất viện ngày 14.7, khi đó bé được 2,4 kg.

Xin chào Bình An - chàng trai sinh ra bởi người mẹ ung thư giai đoạn cuối

Đến nay, sau hơn 2 tháng ra viện về nhà, được sống trong vòng tay yêu thương của những người thân, bé Bình An phát triển tốt cả về sức khỏe và tâm lý. Không được bú sữa mẹ nhưng bé Bình An ăn sữa ngoài rất tốt. Bé dường như cũng dần quen với việc ở bên những người thân khác để mẹ đi chữa bệnh dài ngày.

Thế nhưng, mỗi khi mẹ trở về, Bình An lại không chịu theo ai nữa, cứ bám riết lấy mẹ, hai mẹ con cứ quấn quýt bên nhau chẳng rời. Gia đình cho biết, hiện bé Bình An đã được 4 kg (tăng thêm 1,6 kg so với thời điểm xuất viện).

Anh Hùng, bố bé Bình An, vui mừng chia sẻ: “Dù chưa đạt chuẩn số cân so với số tháng của con nhưng nhìn thấy con hàng ngày như vậy là gia đình tôi mừng lắm rồi. Con thì phát triển khỏe mạnh, vợ sức khỏe hồi phục tốt”.

Ca sinh mổ hy hữu

Trước đó, chị Nguyễn Thị Liên (vợ anh Hùng) phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối khi mới mang thai ở tháng thứ 4. Chị quyết tâm chiến đấu với bệnh hiểm nghèo mà không điều trị hóa chất với sự chăm sóc đặc biệt của các bác sĩ Bệnh viện K T.Ư (Hà Nội) và Bệnh viện Phụ sản T.Ư, giữ thai bằng mọi giá để con chào đời an toàn.

Bé Bình An ra viện hồi tháng 7 vừa qua trong niềm hạnh phúc của gia đình ẢNH THU HẰNG

Khi vào phòng mổ, chị cố chút sức lực cuối cùng, sinh con trong tư thế nửa nằm, nửa ngồi . Đây là tư thế rất khó để thực hiện sinh mổ, vì thế, các bác sĩ cùng phải lựa theo tư thế ngồi của sản phụ.

Và cuộc phẫu thuật này bác sĩ cũng không thể gây mê vì bệnh nhân có thể không tỉnh lại được, mà chỉ có thể gây mê tủy sống . Chị Liên cho biết, thời điểm đó chị xác định chỉ cần con được bình an là chị mãn nguyện lắm rồi.

Hành trình diệu kỳ của em bé sinh non và người mẹ ung thư

Sau 2 tháng ra viện sau sinh bé Bình An, sức khỏe của chị Liên giờ đây cũng cải thiện nhiều, làn da đã bớt xanh xao, cân nặng tăng lên, hiện được 49 kg.

Đều đặn mỗi tuần chị Liên lại trở lại Bệnh viện K T.Ư khám và truyền hóa chất. Các bác sĩ của Bệnh viện K T.Ư và Bệnh viện Phụ sản T.Ư luôn dành cho chị và bé Bình An những điều kiện tốt nhất cho sức khỏe.