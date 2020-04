Người quay clip 'tài xế cưỡng ép cô gái' nói gì về hoàn cảnh lúc ấy?

Sau khi mạng xã hội chia sẻ đoạn clip một người tài xế mặc áo xe ôm công nghệ có hành vi nghi uy hiếp, sờ soạng cưỡng ép một cô gái có biểu hiện tâm thần trong con hẻm thuộc Q.5, TP.HCM, đã có nhiều ý kiến tranh cãi về việc người quay clip không can thiệp, hay có hành động gì để giải vây cho cô gái.

"Quay để làm bằng chứng"

Gặp gỡ PV, anh T.C.H. (43 tuổi, người quay clip) là người gốc Hoa hiện đang kinh doanh tại nhà ở trên đường Lão Tử (Q.5, TP.HCM) cho biết hẻm số 10 Lão Tử nơi xảy ra vụ việc ngay phía nhà anh.

Sự việc diễn ra trong khoảng từ 1 giờ sáng đến 1 giờ 30 sáng ngày 18.3. Trước khi quay clip khoảng 5 đến 10 phút, anh H. đang ở trong phòng ngủ trên gác lửng, nghe thấy tiếng động như có người đang cự cãi nên mở cửa sổ ra xem.

Ban đầu anh nghĩ là người yêu đang cãi nhau, nhưng một lúc thì lại thấy có sự giằng co qua lại. Nhận thấy có chuyện không ổn nên anh H. đến đầu giường lấy điện thoại để quay clip lại.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc Ảnh: Lê Hồng Hạnh

“Tôi báo công an liền cũng được, nhưng lúc đó tôi báo công an đến thì sự việc cũng không đến mức xâm hại, mà chỉ là xô xát giằng co. Với lại không thể vừa quay phim vừa nghe điện thoại được. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ suy nghĩ là quay phim trước xem tình hình như thế nào”, anh kể lại.

Càng quay anh H. càng cảm thấy không bình thường. Anh cho biết 1-2 phút đầu, người đàn ông không sử dụng bạo lực mà chỉ đứng sàm sỡ cô gái, khoảng 3 phút tiếp theo thì bắt đầu có hành vi bạo lực. Đến phút thứ 6, cảm thấy đã đủ bằng chứng để truy cứu người đàn ông nên anh H. dừng video và truy hô: “Tôi đã quay anh rồi nha”. Lập tức, người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ liền bỏ trốn.

Ban đầu anh H. không biết thanh niên này có xe máy nhưng thấy anh này đi qua đi lại nhiều lần nên lấy làm lạ và đưa camera điện thoại ra phía đầu hẻm, thấy chiếc xe nên quay biển số xe và chụp hình.

“Nếu 1-2 phút đầu tôi truy hô thì anh này sẽ chạy liền và sẽ không thể quay được chi tiết làm bằng chứng hữu hiệu. Không quay được biển số xe, quần áo, giày, dép, hình xăm phía sau cổ. Tôi quay để vừa đủ bằng chứng mà người bị hại chưa nghiêm trọng. Nếu nghiêm trọng quá tôi vẫn quay thì mới là không có lương tâm và clip sẽ còn dài nữa”, anh nói.

Anh H. quay clip bằng cách thò tay ra khung cửa sổ ở phòng ngủ Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Về người xuất hiện đi ngang qua trong đoạn clip anh cho biết đó là một người bạn của anh. Anh H. đã lên tiếng gọi anh bạn đó với mục đích để người này hướng đầu lên trên để giao tiếp bằng tiếng Hoa kiếm cớ chặn thanh niên này lại để anh có thời gian mở cửa chạy ra giúp nhưng người này không nghe mà cứ thế lên cầu thang.

Đi báo án liền trong đêm

Ngay sau khi truy hô, anh H. xuống nhà dưới mở cửa nhưng khá mất thời gian vì cửa chính nhà anh H. là cửa kéo bằng sắt nên rất nặng, anh còn sử dụng 3 ổ khóa cửa lớn. Lúc vòng ra hẻm thì thanh niên mang đồ xe ôm công nghệ đã bỏ trốn và người bị hại cũng đã bỏ đi về phía vòng xoay.

Cửa sổ nhà anh H. nhỏ và có 3 lớp cửa sổ nên tầm nhìn hạn chế Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Anh H. cho biết sau đó lập tức đến Công an phường 11 (Q.5) vào lúc 1 giờ 45 phút sáng để báo án và cho lực lượng chức năng xem đoạn clip. Sáng hôm sau, anh H. phối hợp với cơ quan chức năng để lấy lời khai làm rõ vụ việc, cung cấp đoạn clip. Anh cũng là người đăng tải đoạn video lên trang cá nhân Facebook để giúp nhanh chóng tìm ra thanh niên trong clip vừa để bạn bè cảnh giác. Đoạn clip sau đó được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Trước những phản ứng trái chiều trên mạng, anh H. cho biết mình không hề để ý đến những bình luận ác ý của cư dân mạng vì bản thân chỉ làm theo những gì tâm mình mách bảo.

Theo quan sát, cửa sổ gác lửng nhà anh H. là loại cửa sổ kéo gồm 3 lớp, lớp cửa kính mờ, lớp lưới và khung sắt chỉ lớn 14cm. Người bình thường thể cho đầu qua được mà chỉ có thể thọc tay ra ngoài. Vì vậy việc ném ghế hay vật thể gì đó xuống như dân mạng bình luận là không thể.

Từ khung cửa sổ của nhà anh H. nhìn ra nơi xảy ra vụ việc Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Anh cũng tâm sự thêm mình là đàn ông trụ cột trong gia đình, có hai con trai còn nhỏ, vợ và mẹ già nên không thể làm liều. Trong mùa dịch nên lúc 1-2 giờ sáng đường xá khu vực anh ở hầu như không có ai.

“Thực sự tôi không biết hai người này có đang dàn cảnh không, nếu vậy mở cửa ra thì tôi thành bị hại rồi. Mình không biết ở bên ngoài có ai chờ sẵn để khống chế mình rồi làm hại gia đình mình thì sao. Vì vậy tôi đã quay để vừa có đủ bằng chứng giúp người bị hại vừa bảo vệ được bản thân mình. Nếu nhà đông thì khác, mình có thể vừa quay phim vừa kêu người nhà mở cửa, hai bên phối hợp còn chỉ có một mình mình thì không thể vừa quay phim vừa mở cửa”, anh bộc bạch.