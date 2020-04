Tranh cãi chuyện người quay clip 'sao không hành động' ngăn chặn tài xế cưỡng ép cô gái?

Hôm qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip một người tài xế mặc áo xe ôm công nghệ có hành vi nghi uy hiếp, sờ soạng cưỡng ép một cô gái có biểu hiện tâm thần trong con hẻm thuộc Q.5, TP.HCM. Đoạn clip khiến nhiều người bức xúc nhưng nhiều ý kiến cũng tranh cãi về việc người quay clip không can thiệp, hay có hành động gì để giải vây cho cô gái.

Theo Công an Q.5, clip này do anh H. (nhà trong hẻm 10 đường Lão Tử, P.11, Q.5) quay lại. Theo đó, khoảng 1 giờ sáng 18-4, anh H. nghe tiếng ồn nên mở cửa sổ ra xem. Anh H. phát hiện một nam thanh niên đang có hành vi sàm sỡ nên anh lấy điện thoại ra ghi hình. Đến khoảng 11 giờ ngày 18.4, anh H. đã đến Công an phường 11 trình báo sự việc và cung cấp đoạn video nói trên.

Hành động trình báo, cung cấp clip và tố giác tội phạm của anh H. được nhiều người hoan nghênh. Tuy nhiên, bên cạnh việc bức xúc lên án hành vi của nhân vật chính trong clip (thông tin mới nhất là đã ra công an đầu thú) thì chuyện tranh cãi vì sao người quay clip lại không có hành động gì (nếu nghi ngờ cô gái bị tấn công) để giải vây kịp thời.

Nghi phạm còn đe dọa và đánh cô gái Ảnh chụp từ clip

Tài khoản Đan Hà viết: “Sao người quay clip không ra giúp cô ấy”. Nickname Văn Tuyết thở dài: “Người nào đứng quay sao không la lên kêu thêm người hỗ trợ tới giúp mà đứng quay để nó làm như vậy?”. Đồng quan điểm, tài khoản Phát Tài cũng nói: “Người quay phim chỉ cần la lên là nó sợ chạy, để nó làm người ta như vậy nhẫn tâm quá”.