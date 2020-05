Người Sài Gòn chụp ‘siêu trăng hoa’ cuối cùng của năm 2020

Thời điểm xuất hiện siêu trăng vào 17 giờ 45 phút ngày 7.5 theo giờ Việt Nam. Tại các khu vực thoáng đãng, tầm nhìn rộng rãi như cầu Thủ Thiêm (Q.2); Bến Nhà rồng (Q.1)… siêu trăng xuất hiện từ cuối giờ chiều đầy ấn tượng.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm với các loại ống kính tele, ống siêu cận để “săn trăng”. Hình ảnh mặt trăng “siêu to khổng lồ” xuất hiện bên cạnh các tòa chung cư, cao ốc khiến nhiều người đi đường trầm trồ, thích thú.

Từ ban công các tòa chung cư cao tầng, siêu trăng hiện lên đầy rực rỡ, chân thực qua chính ống kính của người Sài Gòn.

“Bức ảnh được chụp trong khoảng thời gian từ 18 giờ 40 phút – 19 giờ. Tôi dùng chân máy và ống kính tele để chụp trăng. Trước đó thì trăng sáng và to hơn…”, bà Tuyền chia sẻ.

"Ban công nhà tôi nhìn ra sông Soài Rạp, sáng thấy mặt trời lên, mùa trăng thì thấy trăng. Chỉ có điều có thời điểm trăng bị khuất, mặt trời trong năm cũng có tháng bị khuất sau một chung cư", bà Tuyền nói thêm.

Biết được con trăng "to bự" cuối cùng của năm 2020, bà Tuyền đã ‘canh me’ từ chiều để chụp những bức ảnh này

“Mặc dù hơi trễ nhưng trăng vẫn rất sáng, tròn”, Tùng nói. Tùng cũng nhanh chóng đăng hình ảnh này lên Facebook để chia sẻ niềm vui ngắm trăng đẹp với bạn bè.

Nguyễn Tuấn Mạnh Đức (16 tuổi, học sinh trường THCS Trưng Vương) hiện đang sống cùng bố mẹ tại khu căn hộ Landmark (Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh) cũng thích thú khi chụp được nhiều tấm ảnh siêu trăng.

“Do bận việc học chiều nên em không kịp chụp siêu trăng lúc cực đại nhất mà chụp hơi trễ vào khoảng 20 giờ. Đây là lần đầu em được chụp siêu trăng nên còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng dù sao cũng khá hài lòng về những gì đã chụp được”, Đức nói.

Hiện tượng siêu trăng xảy ra do sự thay đổi quỹ đạo di chuyển của mặt trăng xung quanh trái đất . Đó là hiện tượng trăng tròn khi mặt trăng ở vị trí cận điểm so với trái đất, cách trái đất khoảng 360.000 km. Siêu mặt trăng lớn hơn khoảng 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn bình thường