Người Sài Gòn đi chùa lễ Phật đản: 'Cầu bình an vượt qua dịch Covid-19'

9 giờ sáng, Việt Nam Quốc Tự vẫn rất vắng người. Trước khi vào bên trong, Phật tử sẽ được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn tại cổng. Một bảo vệ ở chùa cho biết: “Những năm trước người đi chùa quá tải, xe đậu dài chật cứng, năm nay giảm rất nhiều. Hôm nay các thầy làm lễ nội bộ trong chánh điện để hạn chế việc tụ tập đông người”.

Tương tự, chùa Pháp Hoa (Q.3) cũng yên tĩnh. Mặc dù lượng người đi lễ Phật, tắm Phật trong ngày đại lễ có tăng hơn vài ngày trước nhưng so với khi chưa xuất hiện Covid-19 thì không đáng kể.

Tại chùa Phước Viên (Q.Bình Thạnh), người dân chủ yếu gửi xe và lạy Phật ở trước cổng chùa rồi đi về thay vì vào bên trong như mọi năm. Bảo vệ ở chùa cũng cho biết lượng người đến chùa ít hơn nhiều so với mọi năm, nếu thấy bên trong đã có một số người rồi thì sẽ nhắc nhở những người ở ngoài để hạn chế vào bên trong.

Riêng chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3), người đến chùa nhiều hơn, tất cả phải rửa tay sát khuẩn trước khi vào. Ngoài đặt bảng nhắc nhở khách, chùa còn phát loa khuyến khích Phật tử đeo khẩu trang, giữ khoảng cách để đảm bảo phòng dịch.

Người đến chùa Vĩnh Nghiêm thắp nhang, cầu bình an ngày lễ Phật Đản

Bà Trần Thị Yến (67 tuổi, ngụ Q.10) ngồi trên chiếc xe lăn, được người thân đẩy vào bên trong Việt Nam Quốc Tự để thắp hương. Bà cho biết vì gần nhà nên cứ mỗi ngày rằm và mùng 1, bà đều đến đây như một thói quen suốt 40 năm qua.

“Tôi thì đi nhiều chùa lắm, nhưng chùa này đối diện nhà, gần nhất nên tôi đi thường xuyên hơn. Chân tôi bị liệt từ nhỏ, phải ngồi xe lăn nên di chuyển có chút bất tiện. Nhưng mà tôi quen đi chùa rồi, nhất là hôm nay lễ Phật đản nên lại càng phải đi để thể hiện lòng thành kính đối với Đức Phật”, bà tâm sự.

Mùa dịch, bà nói mình có chút lo lắng khi đến những nơi công cộng. Tuy nhiên, theo bà Yến, dịp lễ năm nay số người đến chùa tương đối ít, ai cũng mang khẩu trang và giữ khoảng cách nên bà thấy yên tâm hơn.

“Đi xong là tôi tranh thủ về sớm chứ không nán lại đâu. Đi chùa vào thời điểm dịch bệnh này nên lại càng phải mang khẩu trang, xài nước rửa tay nhiều lần”, bà Yến tự nhắc nhở mình.

Ảnh: Cao An Biên

“Thực ra thì ngày nào tôi cũng đi làm đi ngang qua chùa này, nên ngày nào cũng ghé vào để thắp nhang bày tỏ lòng thành của mình, nó thành thói quen rồi. Nhưng từ lúc dịch bùng phát, tôi chỉ đứng ở ngoài thôi chứ sợ lắm, dịch mà vào đông sợ mắc bệnh lúc nào không hay”, bà Vinh quan ngại.

Bà nói rằng mùa dịch, thay vì đi chùa thì mọi người nên thắp nhang, cầu nguyện tại nhà để giữ an toàn cho mình. Bà Vinh tiếp lời: “Với tôi, tôi lòng thành đâu thể hiện ở việc đến chùa hay ở nhà, đứng ở ngoài hay ở trong, chỉ cần tâm lúc nào cũng hướng tới Đức Phật là được”. Sau khi cầu nguyện xong, người này nhanh chóng dắt xe ra khỏi chùa đến với chỗ làm.

Chị Nguyễn Ngọc Huệ (29 tuổi, ngụ Q.10) đến chùa Vĩnh Nghiêm thắp hương trong dịp lễ năm nay, phần vì gần nhà phần vì từ trước đến giờ chị đã quen đến đây. Chị nói trước khi bước vào chùa, mình đã mang 2 lớp khẩu trang để phòng dịch.

Ảnh: Cao An Biên

“Hôm nay thấy chùa vắng vẻ hơn so với những lần lễ trước đó. Hồi trước, tôi đến chùa cầu bình an cho gia đình, cho công danh sự nghiệp bản thân nhưng năm nay tôi cũng cầu nguyện thêm cho Việt Nam và thế giới cùng vượt qua dịch Covid-19 , mọi người đều an lành và hạnh phúc”, chị Huệ mong muốn.