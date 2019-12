Người Sài Gòn, Hà Nội ra đường dễ cay mắt vì ô nhiễm không khí

Theo đó, trong những ngày ô nhiễm, chỉ số bụi PM2,5 trong không khí tăng cao, khi chạy xe ngoài đường, những hạt bụi siêu mịn này dễ bay vào mắt gây cảm giác cộm mắt, đỏ mắt, cay mắt.

Theo đó, những chất có trong ô nhiễm không khí làm chúng ta có cảm giác cay mắt đó là: SO, NO, NO. Đây là sản phẩm của các phương tiện vận tải, hoặc do đốt nhiên liệu nhiệt độ cao.