Ô nhiễm không khí khiến 8 triệu người chết/năm: Cần kiểm định khí thải xe máy!

Các chuyên gia về môi trường cho biết chất lượng không khí 10 năm qua ở Việt Nam diễn biến phức tạp, theo xu hướng dần gia tăng ô nhiễm. Do vậy, cần có những giải pháp và chính sách phù hợp để bảo vệ bầu không khí.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nồng độ trung bình năm của PM2,5 (bụi siêu mịn) ở các đô thị Việt Nam rơi vào khoảng 28 µg/m3, cao hơn 3 lần so với khuyến nghị trung bình năm là 10 µg/m3 của WHO. Riêng tại TP.HCM, nồng độ PM2,5 gần 40 µg/m3.

Ông Nguyễn Thế Đồng, Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường đề xuất ngoài giao thông, cần quan tâm thêm nhiều vấn đề khác cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm Ảnh do Change cung cấp Cũng theo thống kê của tổ chức này vào năm 2014, ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây tử vong 8 triệu người/năm.

Giai đoạn cuối năm là thời điểm ô nhiễm tăng cao do sự kết hợp giữa yếu tố thời tiết kết hợp với các nguồn nhiễm vốn có. TP.HCM cũng xuất hiện hiện tượng sương mù quang hóa gây cản trở tầm nhìn.

Đề xuất kiểm định khí thải tất cả các loại xe máy

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Hồ Quốc Bằng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ô nhiễm không khí, thuộc Viện Môi trường và Tài nguyên dẫn kết quả tính toán % phát thải từ nguồn tại TP.HCM cho biết, khí thải từ xe máy là nguồn chính gây ô nhiễm không khí.

Cụ thể, khí thải từ xe máy chiếm 29% khí NO x , 90% khi CO và 37,7% bụi, 39,5% khí SO 2 , 64% khí CH 4 trong không khí tại TP.HCM.

Ông Bằng đề xuất cần kiểm định khí thải tất cả các loại xe máy chứ không riêng gì xe phân khối lớn Ảnh do Change cung cấp Ngoài ra, nguồn phát thải từ các hoạt động sinh hoạt của hộ gia đình, ngành dệt may, cảng sông cũng là những nguyên nhân làm TP.HCM bị ô nhiễm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hướng gió nên nhiều nơi phát thải không hẳn là nơi ô nhiễm.

Trong các kế hoạch kiểm soát ô nhiễm của mình, ông Bằng đặc biệt nhấn mạnh đề xuất Sở Giao thông Vận tải, CSGT cần kiểm định khí thải xe gắn máy đang lưu hành. Trước đó, tháng 9.2016, Bộ Giao thông vận tải đã dự thảo phương án kiểm định khí thải xe máy và trình Chính phủ, lộ trình từ 1.7.2018 chỉ áp dụng đối với xe có từ 175 cm3 trở lên, đã có thời gian sử dụng trên 5 năm và lưu thông tại các TP loại đặc biệt, loại 1 và loại 2 trên cả nước. Về chi phí, tem kiểm định có giá khoảng 60.000 - 150.000 đồng/năm.

Ô nhiễm không khí có diễn biến phức tạp theo xu hướng gia tăng ở TP.HCM Ảnh do Change cung cấp Về vấn đề này, ông Bằng đề xuất cần kiểm định khí thải cho tất cả xe gắn máy chứ không chỉ xe từ 175cm3 trở lên.

“Xe máy là lượng phương tiện gia tăng đáng kể ở TP.HCM trong thời gian qua, nhưng bầu khí quyển thì vẫn chỉ có nhiêu đó, trong khi lượng phát thải ra nhiều hơn có thể gây ra những hậu quả khó lường lên chất lượng không khí”, ông Bằng nhận định.