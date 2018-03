Nhà chung cư ở TP.HCM, nhiều người than - Kỳ 2: Có ‘xẻ thịt’ diện tích chung?

Người ở phản ánh CĐT tự ý thay đổi công năng

Vào thời điểm chào bán căn hộ nhà ở xã hội HQC Plaza (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh), Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân đã đưa bản vẽ block 3 và dành 3 tầng của block này làm nơi giữ xe cho cư dân gồm: Tầng trệt, tầng lửng và tầng 2.

VIDEO: Đủ vấn đề với nhà chung cư: 'Xẻ thịt' diện tích chung Riêng tầng 3 là khu vực dành cho nhà trẻ và nhà sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, theo phản ảnh của người dân, CĐT đã tự ý lấy nhà gửi xe ở tầng 2 của block 3 để xây nhà trẻ mà không thông báo với cư dân tại chung cư.

Cư dân tại HQC Plaza đã đồng loạt phản đối việc CĐT chiếm dụng nhà giữ xe chung để làm nhà trẻ đến các cấp chính quyền. Ngày 1.9.2016, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM lập biên bản yêu cầu CĐT ngừng thi công công trình sai phép. Cư dân tại HQC Plaza đã đồng loạt phản đối việc CĐT chiếm dụng nhà giữ xe chung để làm nhà trẻ đến các cấp chính quyền. Ngày 1.9.2016, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM lập biên bản yêu cầu CĐT ngừng thi công công trình sai phép.

Ảnh: Phan Định Cư dân treo băng rôn để yêu cầu CĐT chấp hành quyết định cưỡng chế

Tiếp tục, ngày 25.11.2016, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM có quyết định cưỡng chế công trình xây dựng sai phép trên phần diện tích chung thuộc tầng 2 (block 3), trả lại hiện trạng ban đầu cho cư dân nhưng CĐT vẫn tiếp tục xây dựng và đưa vào hoạt động.

Diện tích khu vực nhà gửi xe ở tầng trệt và tầng lửng của block 3 khá nhỏ nhưng số lượng cư dân có xe gửi tại block 3 lại rất đông. Về sớm thì may còn chỗ, về trễ thì phải đem qua nhà gửi xe của block 4 để gửi. Chị Nguyễn Thu Trang

Ông Trần Thanh Dũng (ngụ tầng 12, block 3) cho biết, theo công bố ban đầu thì chung cư HQC Plaza gồm 4 block với 1.735 căn hộ nhưng đến nay số căn hộ đã tăng lên gần 2.000 căn. “Thay vì nhà trẻ nằm ở tầng 3 thì nay CĐT đã tự ý dời hạng mục này xuống tầng 2 với mục đích biến tầng 2 thành trường mầm non tư thục”, ông Dũng nêu. Ông Trần Thanh Dũng (ngụ tầng 12, block 3) cho biết, theo công bố ban đầu thì chung cư HQC Plaza gồm 4 block với 1.735 căn hộ nhưng đến nay số căn hộ đã tăng lên gần 2.000 căn. “Thay vì nhà trẻ nằm ở tầng 3 thì nay CĐT đã tự ý dời hạng mục này xuống tầng 2 với mục đích biến tầng 2 thành trường mầm non tư thục”, ông Dũng nêu.

Cũng theo ông Dũng, hiện nay CĐT đã tự ý chia tầng 3 (block 3) thành 3 phần, trong đó, CĐT lấy 1 phần làm nhà sinh hoạt cộng đồng, 2 phần còn lại thì tiến hành xây vách ngăn thành căn hộ để bán lại cho cư dân.

“Diện tích khu vực nhà gửi xe ở tầng trệt và tầng lửng của block 3 khá nhỏ nhưng số lượng cư dân có xe gửi tại block 3 lại rất đông. Về sớm thì may còn chỗ, về trễ thì phải đem qua nhà gửi xe của block 4 để gửi”, chị Nguyễn Thu Trang (ngụ block 3) than thở.

Xây thêm căn hộ nhỏ để bán

Cư dân chung cư Khang Gia Tân Hương (P. Tân Quý, TP.HCM) cũng trong hoàn cảnh tương tự. Đại diện cho cư dân đã nhiều lần gửi đơn đi khắp các cấp ban ngành về vấn đề CĐT “xẻ thịt” phần sinh hoạt chung của toàn chung cư để xây căn hộ trái phép nhưng tới nay vẫn chưa được giải quyết.

Ảnh: Phan Định Tầng trệt chung cư Khang Gia Tân Hương chia thành các căn hộ nhỏ để bán hoặc cho thuê

Anh H. (người dân chung cư Khang Gia Tân Hưng) bức xúc: CĐT đã tự ý “xẻ thịt” phần sinh hoạt chung của toàn chung cư gồm: trung tâm thương mại, nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng và các công trình phụ trợ khác để xây dựng căn hộ bán.

“Hiện CĐT đã xây dựng, ngăn thành ki-ốt và căn hộ tại vị trí tầng trệt với tổng số là 25 căn, xây dựng vách ngăn căn hộ tại vị trí tầng lửng là 29 căn. Như vậy, tổng số ki-ot và căn hộ CĐT xây dựng là 54 căn để cho thuê hoặc bán cho lao động thu nhập thấp.”, anh H. cho biết.

Ảnh: Phan Định Lối lên để di chuyển bằng xe lăn không có nên những nhà có con nhỏ đi xe ba bánh cũng phải nhấc xe mỗi khi lên xuống cầu thang

Theo ghi nhận, hiện tầng trệt không có trung tâm thương mại mà thay vào đó là quán cà phê, kho hàng, khu game, cửa hàng tiện lợi,… Tầng lửng của chung cư thì đã trở thành căn hộ của hàng chục hộ dân.

Phần đường dùng để cho người đi xe lăn, đẩy xe em bé,… cũng bị CĐT đập bỏ để xây tam cấp cho các căn hộ không phép khiến cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân trở nên khó khăn.

CĐT nói gì?

Trả lời phóng viên Báo Thanh Niên, Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân cho biết Ban quản lý Khu Nam và UBND huyện Bình Chánh đã có văn bản chấp thuận về chủ trương điều chỉnh công năng một phần nhà xe thành nhà trẻ và cho phép thành lập trường mầm non Hoàng Lam.

Ảnh: Phan Định Công ty Hoàng Quân cho rằng việc xây dựng trường mầm non trên phần thiết kế ban đầu là bãi giữ xe đã được đồng ý về mặt chủ trương của UBND huyện Bình Chánh

Tuy nhiên theo công ty trên, đến nay thủ tục pháp lý về chuyển đổi công năng vẫn chưa hoàn tất do một số cư dân phản đối việc thành lập trường mầm non. Đồng thời vướng mắc về thủ tục hành chính và trình tự lấy ý kiến cộng đồng cư dân nên UBND xã An Phú Tây và UBND huyện Bình Chánh vẫn chưa thực hiện được việc tổ chức lấy ý kiến cư dân về việc điều chỉnh công năng của dự án theo kết luận của Ban quản lý Khu Nam.

Về việc chung cư chưa nghiệm thu đã đưa cư dân vào ở, Công ty Hoàng Quân giải thích 4 block cư dân vào ở đều đã được nghiệm thu PCCC, còn toàn chung cư chưa được nghiệm thu vì có những hạng mục chưa hoàn thành.

"Tiền thân của HQC Plaza là công trình nhà ở thương mại. Sau đó, để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp, CĐT đã có văn bản xin chuyển sang nhà ở xã hội. Với mong muốn nhà ở xã hội vẫn giữ đủ các tiện ích như nhà ở thương mại, trong đó có hồ bơi, tuy nhiên khi hoàn tất thủ tục pháp lý, do các vấn đề về chỉ tiêu quy hoạch, mật độ nên không được phép xây dựng hồ bơi ở vị trí đó mà chuyển thành hồ cảnh quan. Về khu vui chơi trẻ em, CĐT đã dành ra các khoảng xanh để cho bé vui chơi", đại diện Công ty Hoàng Quân cho biết.

Về phía CĐT chung cư Khang Gia Tân Hương, ông Huỳnh Công Khanh, trợ lý kỹ thuật Công ty Khang Gia cho rằng những phần mà cư dân phản ảnh là phần sở hữu của CĐT nhưng người dân hiểu lầm là diện tích chung. Do vậy, CĐT sử dụng thế nào đó là quyền của CĐT (?!)