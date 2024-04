Thời tiết TP.HCM dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Quận nào nắng nóng gay gắt nhất?

Trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 này, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp từ 26.4 - 1.5. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, thời tiết TP.HCM dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 chủ yếu là nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM phổ biến từ 35 - 38oC, riêng ngày 27, 28 và 29.4 có nơi 38 - 39oC. Vậy quận nào nắng nóng nhất TP.HCM trong kỳ nghỉ lễ này?

Nhiều nơi ở TP.HCM nắng nóng gay gắt trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày Vũ Phượng

Theo dự báo, trong 5 ngày nghỉ lễ, các quận: 1, 3, 4, 10, Phú Nhuận, 5, 6, 8, 11, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp và H.Củ Chi có thể chạm ngưỡng cao nhất 39oC.

Chuyên gia khí tượng cho hay, đây là mức nhiệt được đo trong lều khí tượng. Nhiệt độ cảm nhận thực tế của người dân có thể cao hơn 3 - 5oC tùy vào các yếu tố: mật độ bê tông trên đường, hơi nóng tỏa ra từ các cục nóng máy lạnh, phương tiện giao thông...

"Nhìn chung, thời tiết TP.HCM trong 10 ngày tới ít mưa, nắng nóng, trưa chiều độ ẩm giảm xuống mức thấp nhất, chỉ từ 40 - 45%, trời khô nóng khó chịu. Người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ, chập điện. Riêng khoảng ngày 2.5 trở đi đêm và chiều có nơi có mưa giông ở khoảng 1/3 diện tích khu vực, đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét trong cơn giông", đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin.

Cơ quan khí tượng cho hay, hôm qua, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam bộ. Nhiệt độ cao nhất: dao động từ 35 - 38oC, có nơi trên 38oC như Sở Sao (Bình Dương) 38,4oC.

Trẻ em được gia đình đưa đi "giải nhiệt" ở các công viên nước trong kỳ nghỉ lễ Vũ Phượng

Thời tiết Nam bộ dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, Đông Nam bộ có ngày nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông người dân cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong ngày 27.4, nhiều nơi ở Nam bộ chạm ngưỡng 39oC. Những ngày tiếp theo, nắng nóng gay gắt diện rộng xuất hiện ở Nam bộ, riêng Đông Nam bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt.