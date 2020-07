Nhậu nhẹt, hát hò ngay công viên ven biển ở Phú Yên bất chấp biển cấm

Nhậu rồi 'tè' luôn trên vỉa hè

Phú Yên đang từng bước đầu tư hạ tầng để phục vụ phát triển du lịch, trong đó có Công viên biển Tuy Hòa. Dự án này đầu từ hơn 256 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước để chỉnh trang bãi biển Tuy Hòa đoạn dọc theo đường Độc Lập và khánh thành đưa vào sử dụng năm 2019.

Sau khi chỉnh trang, Công viên biển Tuy Hòa sạch sẽ, thoáng mát nên nhiều người dân đổ xô về đây vui chơi giải trí. Thế nhưng, tình trạng người dân nhậu nhẹt, thuê loa kẹo kéo hát vang cả khu công viên. Thậm chí, những người này “tè” ngay trên vỉa hè.

Thức ăn, nước thải tràn lan trên vỉa hè Ảnh: Đức Huy

Mới 14 giờ chiều 20.7, quanh khu vực Công viên biển Tuy Hòa đoạn cuối đường Lý Tự Trọng – Độc Lập có nhóm 3 nữ “thần men” với một can bia đã cạn, một can bia đã vơi. Bên cạnh là chiếc loa kẹo kéo. Khi men đã vào, những người này mở hết công suất để hát. Xe máy thì đỗ dưới lòng đường. Cả ba say sưa hát, thi thoảng quay lưng vào khu đất trống rồi “tè” luôn trên vỉa hè. Phía ngoài bãi biển cũng có nhóm gia đình che bạt giữa trưa nắng để ca hát.

Dọc theo Công viên biển Tuy Hòa, chính quyền đã cắm biển cấm dày đặt với nội dung: “Cấm tổ chức ăn, uống, ca hát; hái hoa, bẻ cành; đá bóng, đậu, đỗ xe; xả nước thải, rác thải”. Thế nhưng, những nhóm người dân vẫn cứ ngang nhiên ăn nhậu, ca hát, thậm chí xả rác thải.

Du khách cảm thấy lo lắng

Phú Yên hiện là điểm đến du lịch hấp dẫn ở miền Trung. Tuy nhiên, du khách đến Phú Yên cảm thấy lo lắng khi đi dạo quanh khu vực Công viên biển Tuy Hòa.

“Người dân bày ra trên vỉa hè nhậu nhẹt, hát hò khiến chúng tôi cảm giác không yên tâm khi đi qua. Hơn nữa, tiếng hát nơi công cộng gây khó chịu cho mọi người. Chúng tôi nghĩ, chính quyền nên mạnh tay dẹp bỏ tệ nạn nhậu nhẹt, hát hò tại khu vực Công viên biển Tuy Hòa”, anh Nguyễn Thái Phương (du khách đến từ Gia Lai) bày tỏ.

Che bạt giữa trưa nắng để ca hát Ảnh: Đức Huy

Chị Đặng Thị Bích Ngọc (du khách đến từ TP.Hà Nội) than phiền: “Hình ảnh người dân ngồi nhậu, hát hò ở Công viên biển Tuy Hòa đã phản cảm rồi. Vậy mà họ còn đi vệ sinh ngay trên vỉa hè. Tôi cũng là người phụ nữ, nhưng nhìn hình ảnh phụ nữ tiểu tiện ngay trên vỉa hè thì cực kỳ phản cảm”.

Một người giữ xe tại Công viên biển Tuy Hòa cho biết tình trạng người dân nhậu nhẹt, hát hò, tiểu tiện, xả rác thải… ở công viên diễn ra từ lâu.

“Chính quyền nhiều lần ra quân “dẹp loạn” nhưng sau đó vài ngày thì đâu lại vào đấy. Nếu không xử lý triệt để thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh Phú Yên trong mắt du khách”, người này nói.

'Trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương'

Trước thực trạng này, ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên, cho biết Tỉnh ủy Phú Yên và UBND tỉnh Phú Yên đã có kế hoạch chỉ đạo chính quyền TP.Tuy Hòa chấn chỉnh tình trạng trên.

“Để xảy ra, kéo dài như vậy sẽ ảnh hưởng đến du lịch Phú Yên. Trách nhiệm này thuộc về chính quyền địa phương. Nếu địa phương làm kiên quyết, thường xuyên và triệt để thì sẽ không còn xảy ra tình trạng này”, ông Bảy nói thẳng.

Biển cấm lắp đặt dày trên công viên nhưng người dân xem như không thấy Ảnh: Đức Huy

Trong khi đó, ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa, cho biết khi có phản ánh của người dân, UBND TP.Tuy Hòa đã chỉ đạo UBND P.7 phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ công ích TP.Tuy Hòa (đơn vị quản lý Công viên biển TP.Tuy Hòa) ra quân để dẹp các tệ nạn tại Công viên biển Tuy Hòa.

“Ra quân thì dẹp xong, nhưng sau đó thì tái diễn trở lại. UBND TP.Tuy Hòa sẽ chỉ đạo tiếp, phải ra quân dẹp liên tục, thường xuyên”, ông Huy nói và cho biết thêm nguyên nhân chưa xử lý dứt điểm là do lực lượng cán bộ phường còn thiếu. Trong khi, trước đây TP.Tuy Hòa có thành lập đội quy tắc trực thuộc Phòng Quản lý đô thị, nhưng sau này không còn hoạt động nữa.

Ông Huy, chia sẻ: “Hiện nay, UBND TP.Tuy Hòa đang khôi phục thành lập lại đội Quy tắc để chuyên xử lý những vi phạm trong TP.Tuy Hòa, đặc biệt là khu vực công viên biển. Đội này sẽ xử phạt những hành vi vi phạm. Trong khi trước đây, UBND phường có thu giữ loa kẹo kéo nhưng sau đó thì trả lại cho dân vì không làm được chuyện đó”.

PV Thanh Niên đặt câu hỏi: “Vì sao không xử lý trách nhiệm của phường trong việc lập trật tự tại địa phương?”. Ông Huy giải thích: “Do lực lượng phường mỏng, trong khi quản lý rất nhiều nơi. Nhưng sắp tới, chúng tôi sẽ làm mạnh vấn đề này”.