Nhóm chở người bị rắn hổ mang chúa cắn đi cấp cứu: 'Cũng sợ rắn cắn chết mình’

Cận cảnh 2 dấu răng to của rắn hổ mang chúa đã cắn người đàn ông

Nhóm người giúp đỡ anh T. đến bệnh viện là nhóm của chị Trần Hồng Gấm (38 tuổi, ngụ Long An). Hôm xảy ra vụ việc, chị Gấm thuê xe du lịch loại xe 5 chỗ của anh Nguyễn Văn Then (thường được gọi là Thắng, 29 tuổi, ngụ Long An). Anh Thắng là tài xế, chị Gấm cùng 2 nhân viên khác ngồi ở ghế sau.