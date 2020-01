Nhóm nam nữ đi đám cưới về say xỉn chửi, đánh CSGT: 4 người bị khởi tố

Liên quan vụ nhóm nam nữ đi đám cưới về say xỉn còn đánh lại lực lượng CSGT gây xôn xao dư luận ở Bạc Liêu, chiều 17.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Hồng Dân, cho biết sáng cùng ngày Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 người để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trong đó, một người bị khởi tố, tạm giam là Trần Văn Lâm (34 tuổi, ở xã Lương Nghĩa, H.Long Mỹ, Hậu Giang); 3 người bị khởi tố cho tại ngoại gồm Trần Thị Hồng Sương (37 tuổi), Phan Lệ Thanh (40 tuổi, vợ Lâm), cùng ở xã Lương Nghĩa, H.Long Mỹ, Hậu Giang và Nguyễn Văn Thức (29 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc A, H.Hồng Dân).

Nhóm nam nữ đi đám cưới về say xỉn, đánh lại CSGT Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 13.1, tổ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an H.Hồng Dân đang tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A thì phát hiện 2 người điều khiển hai xe máy chạy lạng lách, lấn làn, có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, gồm: Trần Văn Lâm điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 95B1 - 694.56, chở vợ là Phan Lệ Thanh và Trần Thị Hồng Sương điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 65L1 - 243.49.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với Lâm là 1,10 mlg/lít khí thở và Sương là 0,471 mlg/lít khí thở.

Trần Văn Lâm (1), Trần Thị Hồng Sương (2), Nguyễn Văn Thức (3) tại Cơ quan CSĐT Công an H.Hồng Dân Ảnh: Công an cung cấp

Trong quá trình đơn vị chức năng lập biên bản, Lâm chống đối, không hợp tác, sau đó đạp ngã xe mô tô chuyên dụng và tấn công tổ công tác khiến một CSGT bị thương. Còn Sương gọi điện cho Thức, cùng với Thanh tiếp tục đến chửi bới, tấn công khiến 2 CSGT khác bị thương.

Tiếp đó, Lâm tiếp tục dùng gạch, đá tấn công lực lượng CSGT. Qua xác minh, Lâm, Thanh, Sương và Thức vừa đi đám cưới người thân ở xã Vĩnh Lộc A, trên đường về gặp lực lượng CSGT mới xảy ra sự vụ trên.

Vụ chống đối, hành hung làm 3 chiến sĩ CSGT bị thương ở chân, mặt, song mũi gồm: Thiếu tá Mai Hữu Phước, Đội trưởng Đội CSGT Công an H.Hồng Dân; Thiếu úy Lê Đức Anh và đại úy Thái Hoài Thương.

Vụ việc được một người dùng điện thoại di động quay lại rồi đưa lên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận.