Những lũ lụt quê nhà miền Trung khiến bao người Việt phải thao thức

Anh bạn đồng nghiệp ở Quảng Trị nhắn qua Messenger “nước lên to quá, chưa đi được anh ơi”. Biết là mưa dồn dập, quê nhà mênh mông nước bạc, chuyến đi cứu trợ của đồng nghiệp đành phải dời lại, đợi khi nước rút bớt. Bao năm ở vùng đất ấy, tôi đã rành con nước lụt, mỗi khi “trời hành”…

Nghe cất tiếng hát lên, là lại thấy hiển hiện một niềm thương đau đáu. Ai không xúc động đến trào nước mắt khi nhìn cảnh những bé thơ, những cụ già phải bồng bế nhau trèo lên mái nhà, ngơ ngác nhìn con nước cuồn cuộn đổ về ngập hết xung quanh. Rồi những cái chết thương tâm, vì sẩy chân, vì lật ghe và vì trăm thứ khác khi “hồng thủy” tuôn trào, nổi giận…

Tôi quê Quảng Trị, mỗi năm tầm tháng 8 trở đi, nhìn trời phương Nam đổ mưa và gió mạnh, là e ngại những cơn áp thấp quần tụ đâu đó ngoài biển khơi. Rồi sẽ ập vào đâu những cơn bão lùa trốc cây trốc nhà, những ngọn mưa xối xả đất trời? Tự hỏi rồi tự trả lời: chắc lại vô miền Trung, bởi cái xác suất luôn rất lớn, thiên tai “hành hạ” khúc ruột cả nước ấy!

Lũ về, là nỗi ám ảnh khôn nguôi. Nhất là với những vùng trũng, chỉ còn cách nước lên chừng nào leo cao chừng đó. Mà mái nhà là nơi cao nhất giữa một vùng trơ trọi. Hẳn nhiên, khi đã lên mái ngồi, thì chỉ còn chờ ghe đến cứu. Đêm hôm tăm tối, mưa cứ quất ràn rạt, nước cứ dâng ngút ngàn. Ngồi đó mà nghe nhưng mắt chẳng thấy gì ngoài đói và cơn lạnh, rét mướt tận tâm can.

Những điều ấy, lần đầu tiên trong đời tôi từng nghe, là từ thằng bạn tên Khiêm mô tả khi cùng tôi trên đường đến trường tiểu học, vào cơn lụt năm Tân Hợi (1971) ở thị xã Quảng Trị, lúc bọn tôi vừa lên 8. Nước sông Thạch Hãn dâng tràn, tôi lội nước đi qua các con phố. Nhìn về xóm nhỏ nơi có gia đình Khiêm cư ngụ, gọi là xóm Heo. Một vùng thấp trũng nhất gần bờ sông, phía con đường Quang Trung từ chiều trước mới mấp mé nước, nay đã ngập hết các nóc nhà. Ai cũng tưởng là cả xóm sẽ không còn, vì con nước quá dữ. Nhưng may là các tình nguyện viên Hội Hồng thập tự (nay gọi là Hội chữ thập đỏ), đã đi thuyền máy ra vớt được hết, chỉ duy nhất một cụ già do trượt chân mái nhà, bị nước cuốn. Rất may Khiêm và gia đình trong một đêm bấu víu, chằng buộc người vào mái, nên sáng hôm sau được thuyền máy vô đón, và thoát được.