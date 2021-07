Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: bạn đọc: 1.000.000 đồng; Nguyen Minh Duc: 500.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Kamala: 1.000.000 đồng; Pham Thi Thuy: 200.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; Tung Nguyen: 100.000 đồng; Doan Duy Vinh: 500.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; To My Van: 200.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Dang Quyen Xuan Thanh: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; nhom ban chi Phuong Thao: 20.000.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Hoang Vu: 500.000 đồng; Le Thanh Phuong: 200.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Dang Thi Thu Loan: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; (còn tiếp)

bạn đọc (TP.Cần Thơ): 1.000.000 đồng; Trần Thanh Tân (259 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Phan Thị Thùy Trang (P.8, Q.10, TP.HCM): 400.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; cô Năm (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Tuấn Anh và Thùy Trâm (Q.Bình Tân, TP.HCM): 500.000 đồng; Tâm Thanh (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Phạm Thị Tư (ấp 5, X.Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM): 500.000 đồng; Phạm Văn Khê (17Bis Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (TP.Bạc Liêu): 300.000 đồng; cô Trinh (Q.10, TP.HCM): 300.000 đồng; bà Ba (Huỳnh Mẫn Đạt, P.3, Q.5, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Tâm (Q.5, TP.HCM): 2.000.000 đồng; số 10 T.Q.T (TP.Cần Thơ): 400.000 đồng; Dung, Hằng (358/3/3 Cách Mạng Tháng 8 , P.10, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; bà Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; chú Hùng (Thư viện TP.HCM): 200.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cụ Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (tỉnh Khánh Hòa): 400.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 500.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; Pham Ngoc Duy Toan: 500.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; Pham Nguyen Thien Chuong: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 2.000.000 đồng; Dang Thong Tuan: 300.000 đồng; bạn đọc: 1.500.000 đồng; Van Buu Toan: 1.000.000 đồng; Dat Vo: 500.000 đồng; Nguyen Van Manh: 300.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Tran Thi Tien Thanh: 500.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; Luu Tan Phat: 1.000.000 đồng; Nguyen Thien Hai: 500.000 đồng; To Thoai Quang: 5.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Nguyen Chi Nhan: 500.000 đồng; Le Viet Ha: 100.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Dang Ngoc Tinh: 500.000 đồng; Tran Thi Tan Ha: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hoa: 1.000.000 đồng; nha hao tam: 20.000.000 đồng; Nguyen Dang Duy: 300.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; Truong Thi Anh: 500.000 đồng; Huynh Cong Minh Hung: 300.000 đồng; bạn đọc: 250.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Hung: 1.000.000 đồng; nha thuoc Hong Ha: 500.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; Le Kim Oanh (Q.Tan Binh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; Nguyen Huu Quang: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Thuy: 200.000 đồng; Vo Thi Hoa: 500.000 đồng; Huynh Ngau: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hue: 500.000 đồng; Le Thanh Phuong: 200.000 đồng; Phan Thi Thu Ha: 700.000 đồng; Hoang Thi Trang: 1.000.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 1.000.000 đồng; Le Thi Hong Tham: 1.000.000 đồng; Nguyen Hoang Ho: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Vu Phuong Lan: 300.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Duy Viet: 1.000.000 đồng; Ngo Thi Diem My: 300.000 đồng; Ton Truong Son: 300.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Nguyen Su Quang Thao: 350.000 đồng; Tran Thien Phuoc: 500.000 đồng; bạn đọc: 50.000 đồng; Nguyen Hai: 10.000.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Pham Thi Thu Hong (Q.3, TP.HCM): 250.000 đồng; Do Thi Diem Chau: 200.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Tran Duy Hai: 500.000 đồng; Truong Thi Phuong Khanh: 2.000.000 đồng; bạn đọc: 400.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; Bui Huynh Nhat Quang: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 400.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Tran Thi My Duyen : 500.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Huynh Thi Buu Son: 200.000 đồng; Nguyen Don Nu Hoang: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Xuan Hien: 300.000 đồng; Phung Thi Thanh: 1.000.000 đồng; Dinh Thi Hue: 200.000 đồng; Pham Vinh Quynh Huong: 200.000 đồng; co Hue: 500.000 đồng; Pham Tang Toan: 200.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Doan Nhu Nguyen: 500.000 đồng; Nguyen Trung Toai: 5.000.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 300.000 đồng; Nguyen Tri Loan: 2.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Nguyen Thi My Tien: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Nguyen Huu Phuoc: 800.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Nguyen Xuan Nam: 500.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; Hoang Lan Huong: 2.000.000 đồng; bạn đọc: 5.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Pham Thi Tam (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; gia dinh Tu Loan (Huynh Van Banh, Q.Phu Nhuan, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Diem Thuy: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Bich: 400.000 đồng; co Thuy: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 800.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Ta Thi Van (TP.Vung Tau, tinh Ba Ria-Vung Tau): 300.000 đồng; (còn tiếp)

Trần Thị Sú (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Trương Thị Phong (Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Tâm (Q.5, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Trung Hải (P.2, Q.3, TP.HCM): 300.000 đồng; Hà Kim Ngọc (Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; Ô Thị Yến Ngọc (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)