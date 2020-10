Những tấm lòng vàng: Hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung

Hà Hiền (Cali, U.S.A): 20.000.000 đồng; bà quả phụ Nguyễn Thị Sơn cùng các con cháu (thôn Thái Tượng, xã Tượng Sơn, H.Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa): 150.000.000 đồng; anh Thạnh (Q.Bình Tân, TP.HCM): 10.000.000 đồng; tập thể cán bộ nhân viên Báo Thanh Niên

(268-270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM): 161.618.000 đồng; Đinh Thành Phương, gia đình Nguyễn Nam Cường (2D Hồ Xuân Hương, P.6, Q.3, TP.HCM): 10.000.000 đồng; Công ty TNHH kiểm toán Bắc Đẩu (30 Hoa Cúc, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 16.000.000 đồng; tập thể Công ty TNHH yến sào Sài Gòn (TP.Hà Nội): 20.000.000 đồng; cô Thanh Loan (P.2, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Trung Hảo (P.2, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyệt Anh (Q.7, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bà Triệu Thị Trí (25 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Quách Thị Châu (35 Diên Hồng, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bác Khang (16 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Bùi Quốc Huy (30/24/16 Phùng Văn Cung, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 2.000.000 đồng; bạn đọc (TP.HCM): 500.000 đồng; Mã Ngọc Vân (38 Bà Hom, P.13, Q.6, TP.HCM): 3.000.000 đồng; Lê Nguyên Thủy (38 Bà Hom, P.13, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Trịnh Thị Kim Thoa (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Châu Minh Tâm (P.2, Q.5, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Thị Ngọc Hải (32C1 Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 10.000.000 đồng; bé Nguyễn Văn Xuân (H.Bình Chánh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; nhà cô Nguyệt (Q.3, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Dương Thị Phước (Washington, USA): 2.300.000 đồng; Phạm Ngọc Hiền (569/4 Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu): 1.000.000 đồng; Phạm Nguyễn Tuấn Minh (87 Hoàng Sa , P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; anh Đông (Q.5, TP.HCM): 300.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 5.000.000 đồng; Phạm Tư Tri (269/19 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Phải và Hương (96 Sương Nguyệt Anh, Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; Lê Thị Hiển (482/15/24 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; chú Nghĩa (U.S.A): 1.000.000 đồng; Tô Văn Thục (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; chú Khôi (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Trinh (Q.10, TP.HCM): 2.000.000 đồng; bạn đọc (TP.HCM): 200.000 đồng; ông Dương Cao Đỏ (số 2 Nguyễn An Ninh, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; chị Dung (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Đặng Nguyệt Thủy (Toronto, Canada): 3.000.000 đồng; Trần Ngọc Thu (Q.7, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Phương Nghi (133 Vĩnh Hội, P.4, Q.4, TP.HCM): 5.000.000 đồng; Tú Linh (Q.11, TP.HCM): 5.000.000 đồng; Kim Vân (Q.6, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Ngọc Lệ (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Phát (46/3A Trần Quang Diệu, P.14, Q.3,TP.HCM): 500.000 đồng; Đặng Thị Minh Nguyệt (38/18 Nguyễn Văn Vịnh, Q. Tân Phú, TP.HCM): 500.000 đồng; Bùi Viện (358/5/6 Cách Mạng Tháng 8 , P.10, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Bửu Minh (160/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Tô Toàn Mỹ Linh (84 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Tô Toàn Phương Anh (84 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM): 1.500.000 đồng; Văn Thị Thu Minh (84 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Hiếu (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Nguyệt Hoàng Giang (Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Nguyệt Thiên Hương (Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Minh Hiền (Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Phạm Thị Liên (Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM): 2.000.000 đồng; ông Thạch Quốc Vinh (Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Mỹ Thành): 5.000.000 đồng; ông Trương Thanh Trúc và bà Lê Thúy Hằng (U.S.A): 2.400.000 đồng; Đỗ Ngọc Hân (134 Xóm Chiếu, P.16, Q.4, TP.HCM): 500.000 đồng; thầy Lê Ngọc Điệp (Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; gia đình ông Hoàng Công Tuấn (287/53 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, TP.HCM): 300.000 đồng; Ngọc Lâm (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 5.000.000 đồng; chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (136/24F Vạn Kiếp, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.200.000 đồng; cô Hai (Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Minh Đức, Hồng Đức (U.S.A): 2.000.000 đồng; bạn đọc (Q.11, TP.HCM): 1.500.000 đồng; ông Liêu Bửu Châu (TP.HCM): 500.000 đồng; ông Đặng Hoàng Quân (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; bà Nguyễn Thị Kim Anh (P.11, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Bùi Quốc Hùng (Q.Bình Tân, TP.HCM): 300.000 đồng; chú Hùng (Thư viện TP.HCM): 500.000 đồng; cô Phan Thu Hương (P.10, Q.3, TP.HCM): 5.000.000 đồng; gia đình Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.Tân Bình, TP.HCM): 2.000.000 đồng; cô Phan Kim Yến (21 Mê Linh, P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 3.000.000 đồng; bạn đọc (Q.1, TP.HCM): 2.000.000 đồng; bạn đọc (Q.Gò Vấp, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ông Hồng Đức Bùi (Q.6, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.4, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Thu Bình (Q.3, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Ma Xuân Trí (Q.5, TP.HCM): 500.000 đồng; Huỳnh Thị Cẩm Loan (Q.8, TP.HCM): 20.000.000 đồng; ông bà Nguyễn Đức Chánh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Nguyễn Thanh Bình (50 Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM): 3.000.000 đồng; giáo viên hưu trí (P.1, Q.5, TP.HCM): 5.000.000 đồng; Tô Chấn Lâm, Nguyễn Văn Bằng, Trần Quang Tâm (106 đường số 3, cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Lê Kim Anh (77 Trương Định, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Lê Anh Phương ( Trường đại học Qutbang Queendsland, Australia): 500.000 đồng; Trần Thanh Tân (259 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.7, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyên Lê (Q.3, TP.HCM): 5.000.000 đồng; cô Thủy (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Thị Hoa (007 Lô H, chung cư Lê Thị Riêng, P.15, Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Thị Thu Hồng (457/12 Nhật Tảo, P.6, Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)