Nô nức rủ nhau lên Sa Pa “săn” băng giá, ngắm tuyết rơi

“Lạy trời Phật, cho con một lần ngắm tuyết”

Trên một fanpage về Sa Pa với hơn 130.000 tài khoản, hình ảnh băng giá, tuyết rơi trên đỉnh núi Fansipan được các thành viên liên tục chia sẻ. Đặc biệt, đoạn video ghi lại hình ảnh bông tuyết lất phất rơi trên đỉnh núi Fansipan chiều 5.12 do thành viên Nguyễn Thu Hòa đăng đã thu hút nhiều chia sẻ. Phần lớn những bình luận dưới đó là những câu cảm thán, bông đùa: “Nhìn thôi đã buốt óc”, “Rét lạnh sun”…

Còn tài khoản Sury Anh bày tỏ tiếc nuối: “Đi 3 ngày không có tuyết, vừa về tối hôm trước, hôm sau thấy tuyết”. Không bỏ lỡ cơ hội này, nhiều bạn trẻ í ới hẹn nhau: “Sáng chủ nhật gặp nhau trên đỉnh Fansipan để ngắm tuyết”. Ấn tượng nhất là tài khoản Trang Thùy Mị “thả” một bình luận rất chân thành đăng kèm 3 icon chắp tay vái lạy thành tâm: “Thứ bảy này tôi đi không biết còn không? Lạy trời Phật cho con một lần được ngắm tuyết”.

Hình ảnh băng giá trên đỉnh Fansipan liên tục được nhiều tài khoản cá nhân chia sẻ trên mạng xã hội, đi kèm là không khí nô nức thảo luận, quyết định cho chuyến đi Sa Pa dịp cuối tuần này. Trong số đó, tài khoản Lê Thắng chỉ đăng vài dòng nhờ tư vấn khách sạn Sa Pa dịp cuối tuần ngay lập tức đã nhận được trên 20 lượt giới thiệu, tư vấn đặt khách sạn với giá tiền từ 500.000 đến 1,6 triệu đồng/2 người/ngày để tha hồ lựa chọn.

Cũng theo ghi nhận từ các hãng xe du lịch tuyến Hà Nội - Lào Cai, thông tin băng giá xuất hiện trên đỉnh núi Fansipan đã tạo hiệu ứng tức thì khi lượng khách đặt vé đi Sa Pa gia tăng đột biến. Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng giám đốc Công ty Inter Bus Lines, cho biết mỗi ngày doanh nghiệp này có khoảng

20 lượt xe đi về trên tuyến Hà Nội - Sa Pa nhưng đến chiều 6.12, toàn bộ các chuyến đã kín chỗ trong những ngày cuối tuần, phần lớn là khách đặt vé để lên Sa Pa với hy vọng được ngắm băng giá, tuyết rơi.

Nhiệt độ -8 độ C, dự báo cuối tuần có băng giá

Ghi nhận trong đêm 5.12 và rạng sáng 6.12, băng giá, tuyết rơi tiếp tục xuất hiện trở lại trên đỉnh núi Fansipan. Sáng 6.12, nhiều du khách sử dụng nhiệt kế cầm tay đã đo được nhiệt độ trên đỉnh núi Fansipan là -8 độ C. Khi nắng lên, những bông tuyết nhỏ li ti vẫn còn bám lại trên các ô cửa kính. Qua một đêm, lớp băng dày bám chặt trên lá cây, khắp các vạt đồi núi, rừng cây trên khu vực có độ cao 3.143 m so với mực nước biển bị băng bao phủ.

“Băng giá đọng trên lối đi, nhũ băng bám chặt vào lá cây, nhìn khung cảnh núi rừng băng bao phủ giống hệt như mùa đông ở châu Âu”, bạn Thúy chia sẻ về niềm vui khi may mắn được chiêm ngưỡng băng giá trên đỉnh Fansipan.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khiến nhiều vùng núi miền Bắc trong sáng 6.12 chìm trong rét đậm, rét hại. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất đo được tại Sa Pa chỉ còn 1,6 độ C; tại Ngân Sơn (Bắc Kạn) 5 độ C; vùng núi các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng 7 độ C.

Theo nhận định của trung tâm, không khí lạnh sẽ khiến các tỉnh miền Bắc còn rét đến hết ngày 12.12, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm. Ban ngày, trời có nắng hanh. Cũng theo dự báo, nhiệt độ tại các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, Hà Nội phổ biến từ 10 - 13 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.

Đặc biệt, đối với vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiều khả năng sẽ xuất hiện băng giá, sương muối.