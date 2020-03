Nóng trên mạng xã hội: Ấm lòng lá thư du khách Anh gửi lại khu cách ly

Bức thư của ông bà Butler sau khi chị L. đăng tải nhận được rất nhiều lượt thích, bình luận và chia sẻ từ cư dân mạng. Bởi trước đó, thông tin du khách Anh phàn nàn về khu cách ly ở Việt Nam khiến dân mạng sôi sục.

Tài khoản Trần Ngọc Yến viết: “Chúc mừng ông bà. Thượng lộ bình an về nước. Đất nước chúng tôi tuy còn nghèo so với nước bạn nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức để cho bạn được bình an và trở về”.

“Mừng cho chính các bạn trước tiên và mừng cho cộng đồng vì các bạn khỏe mạnh. Cách ly, theo dõi các bạn cũng là để bảo vệ các bạn và bảo vệ cộng đồng”, bạn Trần Tuấn Hải viết. Còn bạn Ngọc Loan chia sẻ: “Rất vui khi người nước ngoài đến Việt Nam và có một ấn tượng tốt đến vậy. Hãy trở lại vào lần sau nhé!”.

Hằng Hà