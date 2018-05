Nóng trên mạng xã hội: Bàng hoàng trước vụ tai nạn đường sắt thảm khốc

Theo cơ quan chức năng, 2 nạn nhân tử vong là lái tàu Nguyễn Thế Hùng (42 tuổi) và phụ lái Nguyễn Xuân Đệ (33 tuổi), đều công tác tại Xí nghiệp đầu máy Hà Nội. VIDEO: Tàu hỏa chở 400 khách tông trúng ô tô, lật xuống ruộng Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND H.Tĩnh Gia, cho biết rạng sáng tàu SE19 chạy qua địa bàn H.Tĩnh Gia thì tông vào xe tải chở đá vượt qua đường sắt tại đường ngang Km 234+050, nằm giữa 2 ga Khoa Trường - Trường Lâm, làm 6 toa tàu trật bánh lật khỏi đường ray và văng xa. Ngoài đầu máy bị đổ, xe tải bị hư hại nặng, vụ tai nạn còn khiến hư hỏng 150 m đường ray. tin liên quan Nữ họa sĩ body painting: 'Quá giới hạn tôn trọng sẽ dẫn đến nguy hiểm'

Không để cộng đồng mạng ngóng đợi quá lâu về chi tiết vụ việc, ngay trong chiều 24.5, một fanpage có lượt follow cực khủng liền đăng tải thông tin hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa càng khiến dân mạng như ngồi trên… đống lửa, mặc dù trước đó Bộ Giao thông vận tải cho biết nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa điều tra.

Theo như thông tin trên trang này thì có nghi vấn xe tải vượt đường sắt do nhân viên quên đóng gác chắn cảnh báo khi tàu sắp qua. Một số người đoán già đoán non có lẽ 2 người canh gác chắn lúc đó nhậu say, nên khi tàu gần tới không hạ rào chắn xuống, xe tải không biết chạy qua mới gây ra tai nạn. Trong khi đó, số khác lại gay gắt chỉ trích tài xế xe tải: “Trên mặt đất, tàu hỏa luôn là ưu tiên số 1, hơn nữa tàu hỏa có đường ray riêng. Tất cả các phương tiện khác đều phải nhường đường. Trong trường hợp này, tài xế xe tải chết cũng đền không hết tội”.

Không chỉ vậy, một số Facebooker còn thông qua vụ tai nạn thảm khốc trên nhắc nhở cộng đồng mạng khi tham gia giao thông, bằng bất cứ phương tiện gì, cũng phải chú ý đến yếu tố an toàn và tốc độ. Người ta đã cảnh bảo khi có tàu thì cấm vượt, nhưng lại cố vượt.

Tàu không như những phương tiện khác, tàu có nhiều toa nên mỗi lần dừng phải giảm tốc và phải thắng ở đoạn khá xa thì đến điểm mới dừng được. Vì sao thấy chướng ngại vật mà tàu vẫn tiếp tục đi? Là bởi vì thắng không kịp và theo gia tốc quán tính, các toa sau vẫn đẩy tàu trượt về phía trước nên tai nạn mới xảy ra.

Sau vụ này, hy vọng ngành đường sắt VN nên gia cố trước đầu tàu khoảng cách chắc chắn để hạn chế thương vong cho lái tàu khi tông trực diện... Facebooker nêu ý kiến.