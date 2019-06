Nóng trên mạng xã hội: Nhắc nhau cảnh giác 'ghế tặc' hoành hành

Xác nhận với PV Thanh Niên, chị Tạ Đào (chủ quán) cho biết vụ việc xảy ra sáng 11.6. “Khi ấy, một người đàn ông tấp xe trước cửa quán, gọi chị làm 8 ly cà phê và 2 lon bò cụng mang đi. Khi mình chuẩn bị làm thì ổng nói là làm trong ly thủy tinh, ổng sẽ phụ mang đi, vì ngồi ở gần đây hà. Sau đó, ổng nghe điện thoại, đồng thời nói với mình xin mượn 10 cái ghế ra cho mấy sếp ổng ngồi. Chỗ ổng nói cách quán chưa tới 1 cây số, mình cũng biết, vậy là mình đồng ý”, chị Đào kể.

Do quán nhỏ nên chị Đào không lắp camera an ninh để ghi lại. Tuy nhiên, người bảo vệ đối diện quán khi thấy người lạ rảo qua lại nhiều lần nên nghi ngờ và ghi lại biển số xe 52X2-54XX. Theo chị Đào, người này da sậm đen, dáng hơi lùn và mập. Chị Đào đã trình báo cơ quan chức năng. “Tuy nhiên, công an cũng có giải thích là do mình đồng ý cho mượn mới xảy ra sự vụ, chứ không phải tự nhiên bị trộm cướp. Nên mình đành trở về và đăng bài lên mạng xã hội cảnh báo mọi người”, chị Đào nói.