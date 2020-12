Nóng trên mạng xã hội: Phạm luật giao thông, còn tấn công đấm cảnh sát chảy máu

Sáng 18.12, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh và clip ghi lại cảnh một người nam hung hăng tấn công lực lượng CSGT-TT trên đường Tam Bạc (P.Phan Bội Châu, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng). Hình ảnh được chia sẻ cho thấy, bất chấp sự can ngăn của người dân và lực lượng chức năng, một người đàn ông vẫn hung hãn lao vào tấn công và vung tay đấm thẳng vào mặt một chiến sĩ cảnh sát trật tự.

Trả lời Thanh Niên, Công an Q.Hồng Bàng cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông , tổ công tác của Đội CSGT-TT gồm 3 người thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại đường Tam Bạc thì phát hiện Lưu Tuấn Nghĩa (29 tuổi, ngụ P.Đằng Lâm, Q.Hải An) điều khiến mô tô BS 15B2-776.72 vi phạm lỗi chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ (không bật đèn xi nhan). Thấy vậy, đại úy Phạm Viết Hiểu (tổ trưởng tổ tuần tra) ra hiệu lệnh dừng phương tiện, thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu người vi phạm xuất trình giấy tờ.

Nghĩa được đưa về cơ quan công an để xử lý hành vi côn đồ Ảnh: L.Tân

Lưu Tuấn Nghĩa xuất trình giấy đăng ký xe nhưng không có giấy phép lái xe, không có bảo hiểm xe. Lực lượng cảnh sát giải thích việc không có giấy phép lái xe sẽ bị tạm giữ phương tiện và hướng dẫn người vi phạm nếu có giấy phép lái xe thì về nhà lấy sau đó mới giải quyết được. Tuy nhiên, Nghĩa lại tự ý ra ngoài lấy xe, không nghe lực lượng chức năng giải thích.

Khi trung úy Lê Quang Tùng kéo người vi phạm ra để tổ công tác tiến hành tạm giữ phương tiện thì Lưu Tuấn Nghĩa đã đẩy, kéo làm đứt cúc áo và gãy biển hiệu công an nhân dân của trung úy Tùng. Táo tợn hơn, Nghĩa còn đấm vào mặt trung úy Tùng chảy máu mũi. Sau đó, Nghĩa chạy vào một nhà hàng gần đó lấy bát tấn công lại lực lượng cảnh sát. Trước thái độ hung hăng này, tổ công tác đã báo cho chỉ huy Đội CSGT-TT, Công an quận xin hỗ trợ đưa người vi phạm về Công an P.Phan Bội Châu.

Dương tính với ma túy

Thiếu tá Phạm Đức Dương, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an Q.Hồng Bàng thông tin: “Qua test nhanh, chúng tôi phát hiện Lưu Tuấn Nghĩa dương tính với ma túy. Đội đã báo cáo trung tá Đinh Trọng Chiềm, Trưởng công an Q.Hồng Bàng và bàn giao Nghĩa cho Công an P.Phan Bội Châu tiếp tục xử lý theo quy định”.

Khi hình ảnh và clip về vụ việc được lan truyền trên mạng, nhiều người tỏ ra rất ngán ngẩm với hành động côn đồ, nông nổi của người này. Tài khoản Thanh Đào bình luận: “ Vi phạm giao thông mà còn đánh người là dở rồi. Một phút hung hăng ân hận cả đời”. Tài khoản Tùng Phạm “định giá”: “Cú đấm của Lưu Tuấn Nghĩa và người đấm sẽ khóc hết nước mắt”. Đỗ Hoàng nhận định: “Công an mà thanh niên này còn dám đánh”. Công an Q.Hồng Bàng đang tạm giữ Nghĩa và củng cố hồ sơ để khởi tố hành vi của Nghĩa.

Ngoài vụ việc trên ở H.Tiên Lãng cũng lan truyền clip tương tự ghi cảnh một người gây tai nạn rồi có thái độ thách thức lực lượng chức năng. Cư dân mạng lan truyền tin nói người này nhục mạ và đạp cả vào xe nạn nhân trước mặt lực lượng công an. Theo lãnh đạo Công an H.Tiên Lãng, vụ tai nạn đó xảy ra chiều 16.12 tại trục đường 212 (xã Hùng Thắng).

Thời điểm trên, ông Đặng Văn Dân (46 tuổi, trú P.Đồng Hòa, Q.Kiến An) dừng xe bên vệ đường thì xảy ra va chạm với xe máy do Bùi Quang Anh (23 tuổi, trú xã Tiên Minh, H.Tiên Lãng). Cú va chạm khiến ông Dân bị gãy chân, 2 xe máy hỏng nặng. Sau tai nạn, Bùi Quang Anh có hành vi chửi đổng, không chửi đích danh ai. Lực lượng công an nhắc nhở và mời về làm việc nhưng Bùi Quang Anh không hợp tác mà còn dùng chân đập phá xe máy của mình (chứ không phải xe ông Dân như mạng lan truyền). Công an H.Tiên Lãng đã tạm giữ phương tiện và xử lý vụ việc theo quy định.