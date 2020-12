2 người văng tục, hất bụng khi CSGT TP.HCM lập biên bản: Phạt thêm 5 triệu

Ngày 10.12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.1 ( TP.HCM ) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 người liên tục chửi bới, văng tục CSGT khi bị dừng xe xử phạt vi phạm hành chính trên đường Cách Mạng Tháng 8 (đoạn qua Q.1) hồi cuối tháng 8.2020.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào chiều 27.8 trên đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua địa bàn Q.1, TP.HCM. Trong đoạn clip, chiếc xe vi phạm là ô tô màu đen mang biển số 51F-969.xx. CSGT xử lý vi phạm trên là cán bộ Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM). Khi phát hiện xe ô tô vi phạm lỗi đi vào đường cấm, CSGT đã dừng xe để lập biên bản.

Ôm cổ CSGT khi bị lập biên bản vi phạm hành chính Ảnh cắt từ clip

Một trong hai người liên tục chỉ tay vào mặt CSGT nói: “Đ*** mày đừng có vớ vẩn. Thằng ăn cắp, công an đểu này. Mày biết ai cấp thẻ cho tao không?”. Vừa nói, người này vừa hất bụng mình chạm vào bụng CSGT ra vẻ thách thức: “Mày gọi công an đến đây, tao không sợ cái gì hết. Mày động vào tao, mày có vân tay vào cái thẻ tao rồi, mày cướp thẻ của tao à”.

CSGT đáp: “Đó là chuyện của anh. Anh chạy đường cấm mà không xuất trình bằng lái, giấy tờ”. Dù được thông báo rõ lỗi vi phạm, nhưng người này vẫn ngang ngược: “Mang camera hình ảnh ra đây” rồi dùng tay hất vào ngực CSGT. Thấy vậy, người dân đứng xung quanh vội nhảy vào can ngăn. Người này vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục thách thức.

Sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo xác minh làm rõ, xử lý nghiêm. Do đó, Công an Q.1 đã vào cuộc xử lý, mời những người liên quan trong clip, CSGT đến trụ sở để củng cố thông tin, hồ sơ.