Phẫn nộ vụ mời cụ già bán vé số ở Sài Gòn ăn uống rồi đánh, cướp dã man

Trả lời PV Thanh Niên, Công an P.Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) cho hay có nhận được trình báo của ông Đoàn Văn Tường về việc bị dàn cảnh, cướp vé số, tiền. Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an P.Hiệp Bình Chánh đã tiếp cận nạn nhân, lấy lời khai ban đầu. Ông Tường khai báo bị các đối tượng dàn cảnh trên địa bàn P.Hiệp Bình Chánh, nhưng hành vi khống chế, đánh cướp lại trên địa bàn P.Hiệp Bình Phước. Sau đó, Công an P.Hiệp Bình Chánh đã chuyển hồ sơ cho Công an P.Hiệp Bình Phước tiếp tục xác minh. Theo Công an P.Hiệp Bình Phước, hiện tại nạn nhân chưa xuống được hiện trường xác định lại địa điểm bị cướp. Đây mới chỉ lời khai của nạn nhân, hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Công an Q.Thủ Đức tiếp tục điều tra. (Công Nguyên)