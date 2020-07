Phong tỏa một khối phố ở Hội An vì có thêm 4 ca dương tính Covid-19

Không riêng gì 4 trường hợp ở Hội An vừa mắc Covid-19, trước đó có 1 trường hợp là cư dân Hội An bị nhiễm bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và 2 trường hợp nhiễm bệnh từng đến du lịch TP.Hội An.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều ngày 30/7: Thêm 5 ca bệnh mới ở Quảng Nam, trong đó có 4 ca ở thành phố Hội An

Từ 22 giờ ngày 29.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và UBND TP.Hội An quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly trong vòng 14 ngày đối với phần lớn khối phố An Hội (P.Minh An, TP.Hội An) bao gồm khu vực đã có người nhiễm bệnh và những trường hợp có tiếp xúc gần với các bệnh nhân.

Sau khi tiến hành phong tỏa, cách ly, TP.Hội An cũng yêu cầu cấm các loại ghe lưu thông trên sông Hoài tiếp cận, lưu thông tại khu vực cách ly.