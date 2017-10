Theo luật sư Đinh Thái Hoàng (Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh), trường hợp của cụ Trí, phía gia đình có đơn tố cáo trong cái chết có bất thường. Do đó theo quy định pháp luật, giấy giám định pháp y là căn cứ để chính quyền cấp xã làm giấy khai tử cho người chết. Theo luật Hộ tịch, việc cấp giấy chứng tử phải chính xác và kịp thời, nhưng trong trường hợp này, gần 9 tháng cơ quan công an không thực hiện cấp giấy giám định pháp y cho thân nhân để thực hiện quyền khai tử là không đúng quy định pháp luật. Ông Hoàng khẳng định: "Cơ quan Công an H.Trảng Bàng phải có trách nhiệm cung cấp bản giám định của cơ quan pháp y, giấy này thay giấy báo tử để làm cơ sở cho UBND xã An Hòa cấp giấy khai tử".