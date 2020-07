Quảng Nam có Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh đầu tiên tại Việt Nam

Bác sĩ Mai Văn Mười, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết việc thành lập Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh sẽ đánh dấu một thành tựu quan trọng trong nỗ lực đảm bảo mọi trẻ sơ sinh, trong đó có trẻ non tháng, nhẹ cân hoặc bệnh lý có thể tiếp cận được với sữa mẹ.

Việc kết nối Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh từ Đà Nẵng tới Quảng Nam sẽ đem lại nguồn dinh dưỡng an toàn cho 1.000 trẻ sinh non, nhẹ cân, bệnh lý mỗi năm trên toàn tỉnh Quảng Nam.

Ngân hàng vệ tinh sữa mẹ đầu tiên tại Việt Nam được thành lập tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam ẢNH: KIỀU TRINH

Theo bác sĩ Mười, ngành y tế tỉnh sẽ phấn đấu toàn bộ 21 bệnh viện công và tư trong tỉnh sẽ áp dụng thành công tiêu chí bệnh viện thực hành nuôi con sữa mẹ. Khi đó kết nối với Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam sẽ đảm bảo 100% trẻ sinh ra tại Quảng Nam, dù sinh đủ tháng hay non tháng đều được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá của sữa mẹ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Trinh (Trưởng khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam) cho hay, không phải tất cả trẻ em khi sinh ra đều có thể bú sữa mẹ ruột, đó là trẻ sinh quá non tháng, nhẹ cân, có bệnh lý hoặc có mẹ bị bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, đối với nhóm trẻ này, sữa mẹ thanh trùng từ ngân hàng sữa mẹ là lựa chọn thay thế tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ đẻ non.

Theo bác sĩ Trinh, Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam có 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 sẽ nhận sữa mẹ thanh trùng từ Đà Nẵng về phân phối cho các trẻ sinh non, nhẹ cân, bệnh lý hay không có sữa mẹ ruột trong thời gian đầu hoặc các em bé có mẹ bị đau ốm không thể sử dụng sữa mẹ được. Giai đoạn 2 là giai đoạn thu nhận sữa thô từ các bà mẹ hiến tặng sữa tại khu vực Quảng Nam rồi đem ra Ngân hàng sữa mẹ Đà Nẵng thanh trùng…

“Hiện tại không có nguồn sữa nào quý hơn nguồn sữa mẹ cho nên trong những hoạt động chăm sóc sinh sản, chăm sóc trẻ sinh non thì Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh là một hoạt động thiết yếu. Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam sẽ sẵn sàng chia sẻ sữa cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh cần sữa mẹ…”, bác sĩ Trinh nói.