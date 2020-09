Rằm tháng 7, người phát phiếu từ thiện tháo chạy vì hàng trăm người bao vây

Sáng ngày lễ quốc khánh 2.9, cũng là rằm tháng 7 âm lịch, cả trăm người tập trung tại khu vực vỉa hè phía trước trụ sở chính Công an H.Phú Quốc (Kiên Giang) để nhận phiếu từ thiện do 2 người (một nam một nữ) đến phát . Những cánh tay giơ cao và giành phiếu quà tặng, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn và ồn ào trước cổng Công an huyện.