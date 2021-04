Sài Gòn mới mưa, bị cây bật gốc đè trúng người đi đường: Nạn nhân nằm đau lắm!

Chiều 12.4, nhiều quận, huyện ở TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa lớn . Khi đang chở khách ngang đường Nguyễn Công Trứ (Q.1), bất ngờ tài xế Gojek cùng hành khách bị cây xanh bật gốc đè trúng. Hành khách nữ bị thương phải nhập viện cấp cứu, tài xế cũng bị xây xước, xe bẹp dúm. Vậy hành khách và tài xế công nghệ được bồi thường thế nào khi xảy ra tai nạn?

“Cây đè cứng ngắc, không thể nhúc nhích”

Sáng 13.4, anh Phạm Hoàng Phú (36 tuổi, tài xế Gojek bị cây xanh đè trúng) khi kể lại sự việc bị cây xanh bật gốc đè trúng trong chiều mưa 12.4 vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh cho biết, trước khi bị tai nạn, anh có cuốc xe chở 1 khách nữ từ Landmark81 về số 100 đường Ký Con, trên đường đi trời đổ mưa vừa, anh vẫn di chuyển bình thường.

Cây xanh được cưa từng khúc đặt bên vỉa hè Ảnh: Đào Nguyên

Khi xe anh tới đầu đường Nguyễn Công Trứ thì trời mưa rất lớn. “Tôi đang đi thì nghe người dân hét cây đổ, ngước lên thấy cây xanh ngang mình đang nghiêng rồi, đứng lại thì không được, phải rồ ga lên, vừa nghĩ vậy thì cây ngã cái rầm đè lên xe, lên tay và chân tôi. Chị khách ngồi phía sau bị thân cây đập vào nón bảo hiểm bể nón bảo hiểm luôn, chị văng xuống đường, tôi không nhúc nhích được gì hết vì bị kẹt”, anh Phú nhớ lại.

Theo lời tài xế công nghệ , lúc xảy ra sự việc người dân xúm ra khiêng cây lên mà khiêng không nổi, phải hô nhiều người tập trung lại mới có thể khiêng cây ra, đỡ anh và chị khách dậy. Ngay sau đó, công an phường cũng có mặt để giải quyết, đưa khách nữ đi cấp cứu.

Phần gốc cây bật lên trên mặt đất Ảnh: Người dân cung cấp

“Không ngờ được là cây bật gốc nhanh cỡ đó. Sau khi hốt hoảng thì tôi cũng bình tĩnh lại để xử lý, hỗ trợ hành khách và gọi điện thoại báo công ty. May mắn tôi chỉ bị xây xước nhẹ. Công ty Gojek có gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe , nói là có bảo hiểm nên sẽ hỗ trợ tôi và hành khách”, anh Phú chia sẻ.

Điều khiến anh Phú lo lắng nhất là chiếc xe máy cũng là phương tiện kiếm cơm chính của gia đình anh đã bị bẹp dúm, bể lốc máy không thể sửa chữa. Do vậy, anh mong muốn sớm được hỗ trợ để có xe đi làm.

Tài xế công nghệ nói: “Vợ tôi ở nhà bán tạp hóa nhỏ ngay dãy trọ, mà giờ có nhiều siêu thị sát bên nên có gì người ta cũng chạy qua siêu thị, bán buôn ế ẩm. Chi phí nuôi con 4 tuổi chỉ phụ thuộc vào thu nhập từ nghề xe ôm công nghệ của tôi. Giờ vầy chưa biết sao, trước mắt là sáng nay phải nghỉ rồi, nên tôi vào viện thăm chị khách”.

“Nằm đau đớn lắm”

Chị Trần Thị Chung Thủy (43 tuổi, chị gái của Trần Thị Thúy Lan (41 tuổi) – hành khách bị cây xanh bật gốc đè trúng) cho biết, hôm nay chị Lan vẫn đang phải nằm viện theo dõi và chuẩn bị làm thủ tục chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chị Thủy kể, hôm qua, chị Lan có công việc nên sang Bình Thạnh, giải quyết xong công việc đón xe ôm công nghệ về gần đến công ty thì xảy ra tai nạn. Lúc nhập viện, chị Lan bị trầy xước tay chân, mình mẩy, đau ê ẩm nhất là đầu với lưng, lưng bị lún xương sống đốt số 12.

“Hôm nay Lan vẫn phải theo dõi đầu trong 24 tiếng xem có tích tụ máu bầm không, nằm đó đau đớn lắm không làm gì được, nhà tôi phải chuyển viện để kiểm tra tổng quát xem sao vì vẫn thấy đau”, chị Thủy thông tin.

Chị Lan là mẹ đơn thân đang nuôi con học lớp 2. Bất ngờ bị cây xanh bật gốc đè trúng nên chị phải nhờ người quen chăm sóc con, anh chị em họ hàng chia nhau vào viện túc trực ở bên chị.

Xe hư hoàn toàn nên anh Phú chưa thể đi làm trở lại Ảnh: TT

Theo chị Thủy, từ qua tới nay Công ty Cây xanh cũng có người túc trực, ứng tiền cho gia đình lo chi phí ban đầu, xin lại các hóa đơn để hỗ trợ. Còn phía hãng xe công nghệ cũng liên lạc qua điện thoại, báo với gia đình hành khách trên xe có được bảo hiểm và gửi email hướng dẫn. Nhưng vì đang lu bu ở viện nên gia đình chưa thể làm các hồ sơ theo hướng dẫn.

Theo Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP, cây xanh ngã đổ ở đường Nguyễn Công Trứ là cây dầu trên 20 năm tuổi, do công ty chăm sóc, suốt quá trình duy tu không phát hiện cây bị hư hại.

“Cây vẫn được chăm sóc, duy tu bình thường, trong suốt quá trình chăm sóc không phát hiện cây xanh có dấu hiệu khiếm khuyết, hư hại, cây sinh trưởng phát triển bình thường. Tuy nhiên cây bật gốc là do nhiều rễ kém phát triển, có dấu hiệu bị hư hại và do ảnh hưởng của mưa to kèm giông gió lớn”, đơn vị này lý giải nguyên nhân cây xanh bật gốc.

Ngay khi xảy ra sự việc, Công ty Cây xanh đã cử nhân viên xuống hiện trường hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, túc trực ở bệnh viện, đồng thời một đội ngũ khác thu dọn hiện trường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trả lời Thanh Niên, đại diện Gojek Việt Nam cho biết rất tiếc về những thiệt hại về người và tài sản đã xảy ra cho khách hàng và đối tác tài xế trong sự cố cây xanh bật góc tại đường Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM.

Vị đại diện chia sẻ: “Chúng tôi đã và đang làm hết mình để hỗ trợ khách hàng và đối tác tài xế. Khách hàng hiện đang được các bác sĩ chăm sóc và điều trị tại bệnh viện. Đối tác tài xế bị xây xước nhẹ, đã về nhà. Đại diện công ty đã liên hệ với đối tác tài xế và người thân khách hàng để thăm hỏi và hẹn gặp nhằm trao đổi phương án hỗ trợ liên quan do đơn vị bảo hiểm đề xuất”.

Cũng theo Gojek Việt Nam, khách hàng và các đối tác tài xế trong quá trình thực hiện các chuyến xe đều được tham gia bảo hiểm với đơn vị bảo hiểm, với giá trị bảo hiểm tối đa lên tới 150 triệu đồng.