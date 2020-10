Sạt lở Nam Trà My: Xót lòng 3 đứa bé mồ côi khi ba mẹ, hai em ra đi

Đó là phận mồ côi cả cha lẫn mẹ, khi cha mẹ các em đã nằm lại giữa những lớp bùn đất ngổn ngang trong vụ sạt lở đau thương và mất mát ở Nam Trà My. Ba đứa trẻ may mắn hơn bố mẹ và các chị em của mình khi nằm ở lớp đất bên trên và may mắn được đội cứu hộ tìm thấy. Còn ba mẹ và 2 em nhỏ, trong đó có bé gái sơ sinh bị kẹt lại giữa lớp đất đá lạnh lẽo và oan nghiệt...

Khi lớp đất đá ầm ầm đổ xuống ngôi nhà nhỏ của anh Đinh Văn Thiều và chị Vũ Thị Kim Hồng (thôn 1, nóc Ông Sinh, xã Trà Vân, H. Nam Trà My, Quảng Nam), cả nhà anh chị cùng nhiều gia đình tring thôn đến tránh trú cơn bão số 9 đang ở đây. Đã có 8 người tử vong, 12 người khác bị thương nặng trong số đó có 3 đứa trẻ mồ côi nhà anh Thiều chị Hồng.

Kinh hoàng đường thủy đặc rác chắn lối vào hiện trường sạt lở ở Nam Trà My Cô giáo Lê Thị Hồng Thanh (xã Trà Nam, H.Nam Trà My) kể, sáng sớm 29.10, ngay khi nghe tin vụ sạt lở kinh hoàng ở Trà Vân, rồi Trà Leng, những nạn nhân bị thương đưa đến Trung tâm y tế Huyện Nam Trà My, cô lập tức đến đây để tìm cách hỗ trợ.

“Nhìn những đứa trẻ bỗng chốc mất cả cha lẫn mẹ mà thương thắt ruột. đứa hơn 2 tuổi ngơ ngác giữa những người xa lạ, cứ khóc đòi mẹ. Thương con. Ngủ dậy con gọi mẹ nhưng ba mẹ con đã mãi ra đi...”, cô Thanh xúc động chia sẻ.

Cô Thanh kể, đứa bé lớn học lớp 1 bị chấn thương gãy chân, khi hỏi nó vẫn biết ba mẹ nó không còn, nhưng ánh mắt thất thần chưa kịp cảm nhận nỗi đau quá lớn, nỗi mất mát vô bờ bến. Đứa nhỏ mới 2 tuổi thì ổn hơn, cứ thức dậy là khóc đòi mẹ.

Đứa bé chưa đầy 2 tuổi Đinh Vũ Thượng Thiên khóc đòi mẹ đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi tại TRung tâm y tế Huyện Nam Trà My Hồng Thanh

Cô Thanh cho biết đã mua sẵn cho các cháu bánh, sữa và quần áo mặc, các nhà hảo tâm cũng hỗ trợ bước đầu cho các cháu trong lúc bơ vơ nhất. Cháu bé nhất mới 2 tuổi được các nhân viên y tế chăm sóc, dỗ dành, tìm đồ chơi cho chơi. “Có đồ chơi nó chơi vui và bắt đầu khuây khỏa bớt, nhưng chặp chặp lại khóc vì nhớ mẹ. Khóc chán lại chơi đồ chơi. Nhìn ai cũng xót thương”, cô Thanh nói.

Bé trai Đinh Hoàng Thái vẫn ngơ ngác thất thần trước nỗi đau quá lớn "ba mẹ và 2 em con mất rồi" Hồng Thanh

Hiện tại, 2 cháu đang được chăm sóc tại Trung tâm y tế Huyện Nam Trà My cùng những nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở. Riêng cháu bé học lớp 6 là Đinh Thị Kim Hằng vẫn ở lại hiện trường vụ sạt lở để cùng người dân trên nóc Ông Sinh lo hậu sự cho bố mẹ và 2 em đã mất.

“Hiện tại, đường lên xã Trà Vân vẫn còn bị chia cắt bởi nhiều điểm sạt lở, chúng tôi sẽ tìm cách lên đón cháu sớm nhất và đưa về Trung tâm y tế Huyện Nam Trà My để 3 chị em được quây quần bên nhau. Mong các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ hoàn cảnh đáng thương của 3 cháu bé mồ côi...”, cô Thanh nghẹn ngào.

Cụ thể, hộ anh Đinh Văn Thiều có 4 người chết là vợ chồng anh Thiều, chị Vũ Thị Kim Hồng, 2 con trong đó có 1 đứa con mới sinh là Đinh Thị Thiên Ân, Định Thị Mai Hương; hộ anh Vũ Văn Nam có 3 người chết là anh Vũ Văn Nam, Vũ Thị Nhung học lớp 6, Vũ Thị Thảo học lớp 4; hộ anh Vũ Văn Trường có 1 người chết là cháu nhỏ học lớp 2 Vũ Ngọc Trãi.

Sạt lở ở xã Trà Leng: 12 nạn nhân bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu

Tại hiện trường vụ sạt lở có 12 người bị đa chấn thương phải đưa đi cấp cứu và điều trị...