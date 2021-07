Sau vụ clip 'bánh mì không thiết yếu', thực phẩm thiết yếu là những mặt hàng nào?

Thượng úy Lê Minh Soàn (cán bộ Công an P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang) đã dùng xe chuyên dụng của công an chở một sản phụ đến bệnh viện cấp cứu và hạ sinh cặp sinh đôi gái an toàn.