Sinh con trong lũ dữ: ‘Tôi vừa vượt lũ, vừa vượt cạn’

“Không thể nín đẻ”

Câu chuyện thương tâm về một thai phụ ở tỉnh Thừa Thiên - Huế chuyển dạ được chồng đưa đi bệnh viện để sinh con trong mưa lũ nhưng bị lật thuyền và tử vong xảy ra gần đây thực sự khiến nhiều phụ nữ làm mẹ bị ám ảnh.

Việc sinh con trong thời điểm mưa lũ đang hoành hành chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng trong trường hợp nguy cấp đó, sản phụ và người thân vẫn buộc phải liều mình tìm đường đến bệnh viện, dù biết rõ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, nguy nan.

Sản phụ ăn mì tôm sống, vượt cạn trong ngày lũ lịch sử ở Hà Tĩnh

Tại H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) trong 2 ngày 19 và 20.10 cũng có 18 sản phụ chuyển dạ. Đây là thời điểm địa phương này đang bị ngập chìm trong trận “đại hồng thủy” do mưa lớn kéo dài và hồ Kẻ Gỗ xả lũ.

Mọi ngả đường đến Bệnh viện đa khoa H.Cẩm Xuyên đều ngập chìm trong nước lũ. Bệnh viện này dù nằm ở trung tâm huyện nhưng vẫn bị ngập sâu, lên đến 1,5 m. Nhưng rất may là 18 đứa trẻ đã được sinh ra an toàn, trong điều kiện bệnh viện bị “tê liệt” do nước lũ bao vây. Đối với các sản phụ, họ cũng đã lập nên lịch sử cho riêng mình, là vượt lũ đến bệnh viện sinh con thành công.

Sản phụ Nguyễn Thị Lương sinh con trong ngày mưa lũ Ảnh Phạm Đức

Trong phòng dành cho sản phụ mới sinh, sản phụ Nguyễn Thị Lương nằm cạnh con gái vừa chào đời 2 ngày vẫn chưa thể quên được khoảnh khắc chị được người thân đưa vào Bệnh viện đa khoa H.Cẩm Xuyên sinh con. Sản phụ 27 tuổi này cho biết nhà chị cách bệnh viện khoảng 10 km. Sáng 19.10, trong cơn mưa như trút nước, chị xuất hiện cơn đau chuyển dạ.

“Chồng em trùm áo mưa, dùng xe máy chở em xuống bệnh viện. Khi gần đến nơi thì đường bị ngập sâu nên phải bỏ xe lại, hai vợ chồng dìu nhau đến trước cổng bệnh viện nhưng không thể vào bên trong vì chỗ này cũng bị ngập sâu. Rất may em được nhân viên bệnh viện dùng thuyền chở vào, đưa lên tầng 2 để sinh con”, chị Lương kể.

Hà Tĩnh lũ lịch sử, sơ tán 46.000 người: Mở mắt nước đã lên đến giường

Nhớ lại hành trình vượt cạn lần thứ 2 của mình, chị Lương nói rằng: “Nín gì còn được chứ làm răng nín đẻ. Tôi buộc phải đi bệnh viện. Lần này, tôi vừa phải vượt lũ, vừa vượt cạn sinh con. Ở đây có rất nhiều chị em cũng như vậy. Đợt sinh đẻ này, chúng tôi sẽ kể lại cho con sau khi chúng lớn”

Ôm đứa cháu nội mới sinh được 8 ngày ngồi chờ xe trước cổng bệnh viện, bà Nguyễn Thị Yên (67 tuổi, quê xã Cẩm Sơn, H.Cẩm Xuyên) bảo rằng đối với bà những ngày cùng con dâu “sinh sống” trong Bệnh viện đa khoa H.Cẩm Xuyên là kỷ niệm không thể nào quên.

“Rạng sáng 19.10, nước lũ tràn vào bệnh viện, dâng ngập rất nhanh. Toàn bộ bệnh nhân, bác sĩ tại bệnh viện này đều phải chạy lên tầng 2. Đến trưa cùng ngày, tầng 1 của bệnh viện ngập toàn bộ. Rất may là con dâu tôi đến bệnh viện từ mấy ngày trước, nên đỡ vất vả hơn”, bà Yên nói.

Bà Nguyễn Thị Yên ôm đứa cháu nội mới sinh chờ bắt xe về nhà Ảnh Phạm Đức

Bà Yên kể tiếp, lũ ập đến, bệnh viện dường như bị tê liệt hoàn toàn, phải sử dụng máy nổ để hoạt động. Việc khám chữa bệnh vẫn diễn ra, nhưng chỉ trên tầng 2 chật chội vì bệnh nhân và rất đông người nhà bị mắc kẹt tại đây.

“Con dâu tôi và tất cả các bệnh nhân ở đây khác không có cơm, cháo ăn. Suốt 2 ngày 19 và 20.10, tất cả phải cầm cự bằng mì tôm và sữa. Thiếu thốn đủ thứ nhưng rất may giờ lũ đã rút rồi, mọi khó khăn đều đã đi qua”, bà Yên tâm sự.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: "Đảm bảo an toàn hồ Kẻ Gỗ là nhiệm vụ số một"

Thức thâu đêm đỡ đẻ

Tôi đến Bệnh viện đa khoa H.Cẩm Xuyên vào sáng nay, 21.10. Nước lũ đã rút ra khỏi bệnh viện toàn bộ, để lại bùn đất và rác thải ngổn ngang. Rất công các y bác sĩ đang tất bật dọn dẹp, để kịp đưa bệnh viện sớm trở lại hoạt động bình thường.

Lũ đi qua, các thiết bị máy móc, giấy tờ ở tầng 1 hầu như đã bị hư hỏng, bệnh viện bị thiệt hại rất lớn trong trận lũ lịch sử lần này. Nhưng với các bác sĩ ở đây, niềm vui của họ đã cùng nhau vượt qua lũ dữ để điều trị cho bệnh nhân được an toàn, nhất là đỡ đẻ thành công cho 18 sản phụ

Bệnh viện viện đa khoa H.Cẩm Xuyên bị ngập sâu nhưng vẫn đỡ đẻ thành công cho 18 sản phụ Ảnh Phạm Đức

Chị Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Trưởng điều dưỡng Bệnh viện viện đa khoa H.Cẩm Xuyên, nói rằng suốt mấy chục năm công tác trong ngành y, chưa khi nào chị lại phải đối mặt với nhiều khó khăn như đợt mưa lũ này.

Rạng sáng 19.10, bệnh viện bị ngập khiến chị Lĩnh và nhiều y bác sĩ khác không thể trở về nhà. Trong khi đó, các nhân viên y tế khác cũng không thể đến bệnh viện vì đường đã ngập sâu.

“Trong điều kiện như vậy nhưng vẫn có rất đông sản phụ liên tục vượt lũ vào viện để sinh con. Nước sạch cạn kiệt, điện không có khiến các bác sĩ rất khó khăn cho việc đỡ đẻ. Tôi phải lên mạng xã hội cầu cứu người dân. Rất may sau đó có rất nhiều người đã dùng thuyền chở nhu yếu phẩm và bình tích điện đến hỗ trợ bệnh viện”, chị Lĩnh nhớ lại.

Thiếu thốn như vậy nhưng chị Lĩnh và các y bác sĩ ở đây vẫn cố gắng thay phiên nhau chăm sóc bệnh nhân. “Chúng tôi đã thức trắng đêm 19.10 để thực hiện gần 10 ca đỡ đẻ cho các sản phụ. Giờ tất cả 20 sản phụ vào đây trong 2 ngày mưa lũ đã mẹ tròn con vuông, chúng tôi mới thấy nhẹ lòng”, chị Lĩnh bộc bạch.

Chị Nguyễn Thị Hồng Lĩnh lau dọn phòng bệnh nhân sau khi lũ rút Ảnh Phạm Đức

Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện đa khoa H.Cẩm Xuyên, cho hay trong những ngày bị ngập, bệnh viện đã cử nhân viên cấp cứu đón bệnh nhân, sản phụ trước cổng và việc vận chuyển bệnh nhân phải sử dụng thuyền, phao cứu sinh.

“Chúng tôi cũng đã phải chạy đua với nước lũ để điều trị cho bệnh nhân. Riêng ở khoa Sản, trong 2 ngày bệnh viện bị ngập, các bác sĩ đã tiếp đón và đỡ đẻ thành công cho 18 sản phụ. Còn thiệt hại đối với bệnh viện là rất lớn, vì hầu như các trang thiết bị ở tầng 1 bị hư hỏng do ngập nước mấy ngày qua”, ông Bình nói.

Ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, tặng quà cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa H.Cẩm Xuyên Ảnh Phạm Đức

Cũng trong sáng nay, ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, đã đến thăm hỏi, động viên các bác sĩ Bệnh viện đa khoa H.Cẩm Xuyên và tặng quà cho một số bệnh nhân đang điều trị tại đây. Sở Y tế Hà Tĩnh đã huy động các nhân viên ở cơ sở y tế và bệnh viện trên địa bàn đến đây để giúp đỡ Bệnh viện đa khoa H.Cẩm Xuyên dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc.

Dưới đây là một số hình ảnh Bệnh viện đa khoa H.Cẩm Xuyên dọn dẹp đồ đạc sau lũ mà Thanh Niên vừa ghi lại:

Bệnh viện đa khoa H.Cẩm Xuyên ngổn ngang sau khi lũ rút Ảnh Phạm Đức

Bùn bẩn và rác thải khắp nơi Ảnh Phạm Đức

Các nhân viên đang gấp rút thu dọn Ảnh Phạm Đức