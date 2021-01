Sưởi ấm người dân vùng lũ lụt Quảng Nam

Những cơn bão, lũ lịch sử nối tiếp nhau từ tháng 10.2020 đã nhấn chìm nhà cửa, hoa màu cùng nhiều tài sản của người dân xã Đại Lãnh (H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Tết Nguyên đán cận kề, thấu hiểu những khó khăn mà người dân vùng rốn lũ phải gánh chịu, với thông điệp “Niềm vui cuộc sống - Joie de Vivre”, khách sạn Sofitel Saigon Plaza phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp như Australian Chamber of Commerce Vietnam; Hong Kong Business Association Vietnam; British Chamber of Commerce Vietnam; Singapore Business Group; Thai Business Association - Vietnam; Malaysia Business Chamber Vietnam… tổ chức Phiên chợ gây quỹ - “ Về miền Trung yêu thương” với mong muốn giúp đỡ đồng bào vùng lũ có một cái tết ấm áp. Đoàn công tác đã đến trao quà cho 44 hộ dân thuộc diện khó khăn do mưa lũ, mỗi suất quà trị giá hơn 1 triệu đồng. Giữa tiết trời lạnh rét, cụ bà Võ Thị Điệp (87 tuổi, trú thôn 9, xã Đại Lãnh) được cháu gái chở đến nhận quà, bà Điệp vui mừng nói: “Gần tết rồi, đang lo, chừ nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm và Báo Thanh Niên khiến chúng tôi ấm lòng”.