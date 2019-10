Tài xế, phụ xe buýt chiếm làn bị tố đánh cả người đi đường

Câu chuyện hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội tố một người đàn ông đi xe máy bị cả tài xế và lái phụ xe buýt đánh thậm tệ. Theo chia sẻ, tối 20.10, người đàn ông đi xe máy trên cầu Vĩnh Tuy, thấy xe buýt tuyến 47B mang BKS 29B-079.84 chiếm trọn làn xe máy và bấm còi inh ỏi nên bức xúc ngoái lại yêu cầu lái xe buýt đi đúng làn.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, lái xe và phụ xe tuyến buýt trên là nhân viên của Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco). Trả lời Thanh Niên, đại diện Công ty CP vận tải Newway (viết tắt: Newway, công ty con của Transerco) cho biết đã yêu cầu lái xe Đào Quốc Trường, nhân viên bán vé Nguyễn Thành Nam báo cáo. Tường trình của 2 người thể hiện: “… có xuống can ngăn khi thấy có sự việc va chạm giữa người đi xe máy và người đi đường khác; công nhân lái xe, nhân viên bán vé không có va chạm xô xát với người đi xe máy”. Thế nhưng khi Newway chủ động liên hệ gặp người đi xe máy để thăm hỏi, làm rõ sự việc thì người này xác nhận: “Giữa người đi xe máy và 2 nhân viên của Newway có va chạm qua lại với nhau. Sức khỏe của người đi xe máy hiện bình thường, vẫn đi làm và nhận thấy không cần kiểm tra sức khỏe”.

Trước thông tin trái ngược này Newway đã đề nghị cơ quan công an giúp đỡ, xác minh giải quyết theo quy định của pháp luật . “Quan điểm xử lý của công ty là không bao che, dung túng, xử lý nghiêm theo nội quy công ty, quy định pháp luật. Sau khi có kết quả xử lý sẽ thông tin rộng rãi”, Newway nêu rõ.

Ở chiều ngược lại, mạng xã hội cũng bức xúc việc một nữ tiếp viên phụ xe buýt bị đánh bầm mặt vì nhắc nhở hành khách trật tự. Theo xác minh của Thanh Niên, chiều 20.10, xe buýt tuyến 103B từ Mỹ Đình về chùa Hương, đến đoạn Xà Kiều (H.Ứng Hòa) có 5 thanh niên lên xe nói chuyện to và văng tục. Chị H., nhân viên Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu đến nhắc nhở thì bị nhóm này đấm vào mặt, đạp vào bụng. Trước khi xuống xe, nhóm này vứt lại 1 triệu đồng bảo chị H. mua thuốc nhưng chị không lấy. Cũng hôm qua, Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu (thuộc Transerco) có văn bản gửi Công an H.Ứng Hòa và UBND huyện kiến nghị điều tra , xử lý nhóm người côn đồ, dùng hung khí đánh nữ nhân viên đúng ngày Phụ nữ VN.

Chiều 21.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Ứng Hòa, TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với nhóm thanh niên hành hung chị H. và đã được Viện KSND H.Ứng Hòa phê chuẩn. Công an H.Ứng Hòa đã xác định được lai lịch nhóm thanh niên 5 người nói trên và 2 người có hành vi đánh chị H. bị tạm giữ là Trịnh Minh Hiếu (24 tuổi, TT.Vân Đình) và Tưởng Kim Hồng (30 tuổi, xã Tảo Dương Văn). Hiện cơ quan công an khẩn trương truy bắt nhóm thanh niên để điều tra.