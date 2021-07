Tạm chia tay Sài Gòn về quê vì Covid-19: Rơi nước mắt khi máy bay về đến Bình Định

Chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airways đã đưa 196 hành khách (trong đó có 4 trẻ sơ sinh) là người Bình Định từ sân Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hạ cánh xuống sân bay Phù Cát (Bình Định) an toàn. Đó là những công dân đầu tiên trong số khoảng 1.000 công dân gốc Bình Định sống, mưu sinh, học tập tại TP.HCM đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón về quê bằng máy bay

Vừa rời máy bay, mẹ con chị Lê Thị Định (30 tuổi) và cháu Đinh Thành Trung (3 tuổi) vội lấy hành lý, ra cửa sân bay xếp hàng chờ đến lượt mình lên xe về khu cách ly. Khoảnh khắc cháu Trung mặc đồ bảo hộ kéo tay mẹ ra xe khiến nhiều người rơi nước mắt. Chị Định kể lúc đó bản thân cũng rơm rớm nước mắt, cổ họng nghẹn ngào.

Chị Định quê ở Đắk Lắk, chồng ở xã An Hòa (H.An Lão, Bình Định), cùng lập nghiệp tại TP.HCM được vài năm nay. Chị Định làm công nhân ở Khu công nghiệp Tân Tạo (Q.Bình Tân, TP.HCM). Khi dịch Covid-19 ập đến, gia đình chị Định gặp rất nhiều khó khăn.

“Chồng đi làm rồi bị mắc kẹt ở tỉnh Long An, tôi lại không có việc làm, ở nhà nuôi con nhỏ 3 tuổi. Nghe tin dịch bệnh liên tục nên càng hoang mang, cứ ôm con mà khóc. May nhờ Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM và UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ, mẹ con tôi mới được về quê. Con nhỏ nghe tin về quê nên rất háo hức. Tôi cũng mừng, về quê dù khó khăn, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau nhưng được cái ấm lòng, gần gia đình, người thân”, chị Định tâm sự.

Sau khi xuống máy bay, mẹ con chị Định được xe chở về cách ly tại Sư đoàn Bộ binh 31 (đóng tại xã Phước Thành, H.Tuy Phước, Bình Định). Xét hoàn cảnh mẹ con chị Định, lãnh đạo đơn vị đã bố trí mẹ con được cách ly tại phòng riêng. “Không như mọi người từng nghĩ, khu cách ly rất sạch sẽ, giãn cách an toàn, ăn uống đảm bảo. Mẹ con tôi giờ chỉ mong kết quả xét nghiệm âm tính, hết thời hạn cách ly để về quê”, chị Định cho biết.

Về đến sân bay Phù Cát, anh Đỗ Minh Niệm (34 tuổi, ở H.An Lão) cũng không cầm được nước mắt. Tháng 4 vừa qua, anh Niệm rời quê nhà An Lão vào TP.HCM với hi vọng kiếm được việc làm, giúp gia đình bớt khó khăn. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát, anh Niệm rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn.

“Tôi làm phụ việc cho quán ăn ở TP.HCM , nhưng do dịch Covid-19, hàng quán đóng cửa, tôi thất nghiệp. Nhiều lần tính về lại quê nhà nhưng không có đủ tiền. May nhờ một người bạn làm nghề cắt tóc cho ở nhờ tại Hóc Môn. Nhưng rồi tiệm cắt tóc của bạn cũng phải đóng cửa, bạn không thể cưu mang tôi được nữa. Tôi gần như bị mắc kẹt trong thành phố. May nhờ Hội đồng hương hỗ trợ nên tôi được về quê nhà”, anh Niệm nói.