TP.HCM: Đã có 4.837 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, từ khi dịch xuất hiện

Ngày 20.7, UBND TPHCM đã ban hành văn bản gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan, về việc tạm dừng thu phí và miễn phí tại tất cả trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Theo đó, từ 12 giờ 00 ngày 20.7 đến khi TP.HCM công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tạm dừng thu phí tại trạm thu BOT An Sương - An Lạc, trạm thu BOT cầu Phú Mỹ, trạm thu BOT Xa lộ Hà Nội và các trạm thu trên trục đường Nguyễn Văn Linh. UBND TP.HCM đề nghị nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án bố trí nhân lực bảo vệ thiết bị và tài sản trạm thu phí; đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí; có phương án thu phí trở lại ngay sau khi hết thời gian giãn cách.