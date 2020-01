Tết Canh Tý 2020: Thủ phủ mai miền Trung thu cả trăm tỉ nhờ mai dáng trực

Dự kiến thu hơn 100 tỉ từ bán mai

Ngày 12.1, ông Đào Xuân Huy, Phó Chủ tịch UBND TX.An Nhơn (Bình Định) cho biết dự kiến trong dịp Tết Canh Tý 2020, TX.An Nhơn sẽ thu về khoảng 115 tỉ đồng từ tiền bán mai vàng, nhiều hơn so với dịp Tết năm trước khoảng 40 tỉ đồng.

Theo các nông dân trồng mai ở TX.An Nhơn, năm nay thời tiết nắng ấm, lại ít mưa bão nên rất thuận lợi cho việc phát triển của cây mai. Nhờ đó, các nông dân trồng mai ở Bình Định năm nay được mùa, có nhiều chậu mai đẹp.

Ông Đỗ Văn Bé (66 tuổi, ở thôn Háo Đức, xã Nhơn An) cho biết mai vàng Bình Định được bán đi khắp nước, trong đó nhiều nhất là Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, TP.HCM, Hà Nội… Năm nay, hầu hết các nhà vườn trồng mai tết ở TX.An Nhơn đều canh mai nở đúng tết nên sẽ có thu nhập cao hơn so với những năm trước. Ngay từ đầu tháng Chạp, các thương lái đã đến nhà vườn thu gom mai chở đi bán khắp nơi.

Theo ông Đào Xuân Huy, hiện TX.An Nhơn có khoảng 3.000 hộ dân trồng mai vàng với diện tích khoảng 145 ha, chủ yếu tại các xã Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hưng, Nhơn Hạnh, Nhơn Mỹ…

Năm nay, lần đầu tiên UBND TX.An Nhơn phối hợp với Hội Sinh vật cảnh An Nhơn tổ chức Hội thi Mai vàng An Nhơn tại lô đất nằm sát QL 1 A ở P.Bình Định (TX.An Nhơn) từ ngày 11 và 12.1 nhằm trưng bày, quảng bá sản phẩm mai vàng và tạo điều kiện cho các nghệ nhân trồng mai có cơ hội giao lưu, trao đổi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây mai vàng.

Hội thi thu hút 1.000 tác phẩm mai vàng quý, hiếm, đủ mọi dáng thế của 15 nhà vườn trong thị xã tham gia trưng bày. Trong các tác phẩm trưng bày, có 500 tác phẩm tham gia 2 phần thi: thi tác phẩm cây mai (mai truyền thống và mai bonsai), thi tay nghề (uốn mai con truyền thống bằng cọc, lạt và uốn mai con bonsai bằng dây kim loại).

Theo ông Đặng Xuân Ngữ (68 tuổi, ở thôn Háo Đức, xã Nhơn An), nghề trồng mai kiểng truyền thống tại Bình Định xuất phát từ làng Háo Đức vào những năm 80 của thế kỷ trước. Sau đó, nghề trồng mai ngày càng ăn nên làm ra, lan rộng dần ra cả xã Nhơn An, sau đó lan ra nhiều xã lân cận.

Theo ông Ngữ, ở xã Nhơn An, người trồng mai nhiều thì có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, người trồng ít cũng đủ để cho gia đình một cuộc sống ấm no. Người có nghề thì mua mai vài tuổi về chăm một hai năm sau bán lại, người có đất mà không có nghề thì ươm mai giống ngoài ruộng rồi chăm vài năm thì bán, còn người không có đất thì đi làm thuê cho các vườn mai cũng có thu nhập cao.

Nhân công lặt lá, nhổ cỏ, vận chuyển mai, kéo xe đất… ở làng mai được trả 250.000 đồng/ngày. Thợ trồng mai có tay nghề ở Nhơn An đi chăm mai trong tỉnh được trả công 300.000 đồng/ngày, đi các tỉnh khác thì được trả đến 500.000 đồng/ngày. Ngoài ra, ở các làng mai còn có nghề phụ trợ như vót cọc tre, đúc chậu, bán đất…

Chủ tịch UBND xã Nhơn An Nguyễn Tấn Đức cho biết toàn xã có khoảng 1.500 hộ dân thì 1.200 hộ tham gia trồng mai. Dịp Tết Kỷ Hợi 2019, người dân xã Nhơn An thu được 27 tỉ đồng từ tiền bán mai. Trong dịp Tết Canh Tý 2020, hiện người trồng mai trên địa bàn xã Nhơn An đã thu được 24 tỉ đồng từ việc bán mai. Theo dự kiến, vụ mai Tết năm nay, người trồng mai ở Nhơn An sẽ có mức doanh thu hơn 30 tỉ đồng.