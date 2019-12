Thán phục anh bộ đội lao xuống sông cứu cô gái nhảy cầu giữa trời rét

Nhảy cầu cứu người giữa trời rét

Rất ít ngôn ngữ mô tả sự việc và chỉ vài ba tấm ảnh liên quan đến sự việc lao xuống sông cứu cô gái tự tử do người đi đường chứng kiến chụp rồi đăng tải trên mạng xã hội, nhưng câu chuyện dũng cảm và đầy tình người này của anh bộ đội đã nhanh chóng được chia sẻ. Sự việc xảy ra tại cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh).

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 20.12, thiếu tá Võ Văn Tuấn (40 tuổi, nhân viên Trạm đo lường, Xưởng 467, Cục Kỹ thuật Quân Khu 4) chạy xe máy từ nhà ở H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) sang TP.Vinh (Nghệ An). Khi đang chạy qua cầu Bến Thủy, anh Tuấn nghe tiếng hô có người nhảy cầu tự tử. Anh Tuấn dừng xe máy, cởi áo mưa và quần áo ngoài rồi leo lên lan can cầu. Thấy một cô gái đang chơi với dưới sông, anh Tuấn lập tức lao xuống sông, bơi tìm người này.

Cô gái sau khi được anh Tuấn đưa lên bờ, được người đi đường hỗ trợ đưa về nhà ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi tiếp cận được cô gái, anh Tuấn dìu người này ngoi lên mặt nước rồi kéo vào bờ. Đúng lúc đó, thuyền của một ngư dân đang đánh cá ở gần đó cũng kịp chèo đến, hỗ trợ, đưa cô gái vào bờ an toàn. Cô gái sau đó được người đi đường đưa quần áo cho mặc và chở về nhà.

Cầu Bến Thủy cách mặt sông khoảng 10m, bên dưới sông rộng và rất sâu, nước chảy xiết. Hành động dám nhảy xuống dòng sông này để cứu người trong điều kiện thời tiết rất lạnh và kỹ năng cứu người đuối nước thành thục đã khiến cư dân mạng thán phục. Đặc biệt, hành động này lại diễn ra ngay sát ngày truyền thống thành lập lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam 22.12.

Cầu Bến Thủy, nơi xảy ra vụ việc KHÁNH HOAN

Bình luận trên Facebook, tài khoản Nguyễn Linh viết: “Một hành động quá đẹp và dũng cảm, cám ơn anh bộ đội Cụ Hồ”. Còn tài khoản Giang Lê thì bày tỏ: “Hành động đẹp, nghĩa cử đáng ngưỡng mộ của một người lính. Cứu một mạng người bằng xây 7 toà tháp. Cần tuyên dương hành động rất nhân văn này!”.

Bạn Vũ Tiến không tiếc lời ca ngợi: “Hành động của anh là một người anh hùng với trái tim nhân hậu”. Tài khoản Lam Đinh nhận định: “Trước hành động quên mình vì người khác của anh bộ đội này, sau khi được cứu, cô gái này chắc sẽ quý mạng sống của mình hơn. Rất cảm kích trước tấm lòng vì người khác của anh!”.

Nếu gặp chuyện tương tự, sẽ tiếp tục cứu người

Chia sẻ với PV Thanh Niên về hành động dũng cảm cứu người của mình, anh Tuấn cho biết hôm đó anh đang nghỉ phép. Khi dừng xe, nhìn qua lan can cầu, thấy cô gái đang chới với dưới sông, trong đầu anh chỉ nghĩ làm sao cứu được người này, chứ không kịp nghĩ đến sự an toàn cho bản thân.

Anh Võ Văn Tuấn cho biết nếu gặp lại một trường hợp tương tự, anh cũng sẽ tìm mọi cách để cứu người KHÁNH HOAN

“Cô này nhảy ở phía lan can hướng thượng lưu của sông, nhận định người này sẽ trôi dần về hạ lưu nên tôi chạy qua bên kia cầu, nhảy xuống. Từ lúc nhảy xuống nước cho đến lúc đưa được cô gái lên thuyền mất khoảng 15 phút, trời rét nhưng đến khi lên bờ, tôi mới cảm thấy lạnh, run cầm cập. Rất may tôi và cô gái kia đều an toàn”, anh Tuấn kể.

Anh Tuấn cũng cho biết nếu gặp lại một trường hợp tương tự, anh cũng sẽ tìm mọi cách để cứu người.

Thượng tá Trần Nhật Linh (Giám đốc Xưởng 467) cho biết, ông tự hào về hành động dũng cảm, lao xuống sông cứu người của anh Tuấn. Trong công việc, anh Tuấn là người gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có khả năng bơi lội tốt. Đơn vị đã tiến hành biểu dương hành động dũng cảm cứu người của anh Tuấn trước toàn đơn vị.