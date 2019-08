Tháng 7 Vu Lan: Người Sài Gòn nhận quà từ thiện ở các chùa đông nghẹt

Người dân một số hẻm TP.HCM tự lắp gờ giảm tốc với lý do an toàn cho trẻ em trong xóm. Nhưng, những gờ giảm tốc bằng xi măng cao tới 7cm 'bỗng nhiên' xuất hiện như vậy liệu có thật sự an toàn?