Thừa Thiên - Huế dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch tại xã Phong Hiền

Sau khi dỡ bỏ các chốt, UBND xã Phong Hiền được giao tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định, yêu cầu người dân ra vào chợ An Lỗ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K và các biện pháp an toàn khác. Trung tâm y tế H.Phong Điền hướng dẫn, giám sát các phương án phòng, chống dịch bệnh tại chợ An Lỗ. Từ ngày 8.5, xã Phong Hiền ghi nhận ca bệnh nữ (24 tuổi, trú tại địa phương) làm việc tại Thẩm mỹ viện Amida ở TP. Đà Nẵng . Từ đó đến nay, địa phương không ghi nhận trường hợp dương tính trên địa bàn.