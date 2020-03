Thực hư chuyện thanh niên xóm 'úp sọt' băng trộm đang lựa từng chiếc xe

Nhiều cư dân mạng khen ngợi thanh niên xóm đã tổ chức mai phục nhưng thật ra đó là những cảnh sát mưu trí.

Lựa xe để... trộm

Theo nội dung đoạn video, sự việc xảy ra lúc 1 giờ 33 phút ngày 18.2, nhóm trộm gồm 5 người đi trên 3 chiếc xe rồi dừng trước cổng một khu nhà trọ. Cả 5 nhanh chóng bàn bạc, phân công người đứng cảnh giới rồi tập trung bẻ khóa.

Ngay sau đó, 4 người vào sân lựa từng chiếc xe máy trong khoảng chục chiếc xe để trong sân. Đáng nói, có những chiếc được dắt ra khỏi vị trí rồi nhưng bị bỏ lại để lựa những chiếc có giá trị cao hơn. Vừa lấy xe, băng trộm vừa ung dung phân công ai chạy xe nào.

Bất ngờ, có tiếng động lớn vang lên, nhiều thanh niên cầm gậy xuất hiện chặn bắt băng trộm . Cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho nhóm thanh niên vì bất chấp nguy hiểm đối mặt với băng trộm. Đồng thời nhiều người lên án những kẻ lười lao động, chỉ muốn đi trộm đồ của người khác.

VIDEO: Nhóm thanh niên vây bắt nhóm trộm xe ở quận 12, TP.HCM Tài khoản Hoa Châu bức xúc: “Khỏe mạnh không đi làm mà đi ăn trộm”. Tài khoản Tuyết Hường phẫn nộ: “Đập gãy tay gãy chân cho nhóm đó khỏi đi trộm cướp nữa. Thanh niên trai tráng không lo đi làm cứ trộm cướp”. Facebooker Nguyễn Phạm “đau đớn” kể: “Thật căm thù bọn trộm cắp xe. Tôi đi làm công ty bảo vệ, nhiệm vụ giữ xe. Năm 2016 - 2017 tôi mất 5 cái xe ngay tại bãi, năm 2018 - 2019 mất tiếp 5 cái xe”.

Công an mai phục

Sáng 2.3, trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Võ Chí Hiếu (Đội trưởng Đội hình sự, Công an Q.12, TP.HCM) cho biết, địa bàn quận có tới 60% là dân nhập cư, nhiều người dân ở tỉnh khác về tạm trú để làm ăn.

Lợi dụng điều này, nhiều băng trộm cắp ẩn nấp hoạt động. Về vụ việc, trung tá Hiếu cho biết, nhận được tin người dân trình báo có nhóm lạ mặt thường xuyên rảo quanh khu vực nên công an trích xuất camera an ninh theo dõi và xác định đây là một băng trộm, thường đi rảo khu vực vào giữa đêm ở những nơi nhiều khu nhà trọ thuộc P.Trưng Mỹ Tây (Q.12).

Băng trộm ung dung lựa từng chiếc xe có giá trị cao trong khu nhà trọ

Do đó, trinh sát phối hợp công an phường, bảo vệ dân phố, dân quân cùng người dân vừa tuần tra kiểm soát vừa mai phục tại vị trí nghi ngờ. Phát hiện băng trộm dừng lại trước khu nhà trọ, dùng kềm bẻ khóa để trộm xe, các lực lượng đã ập vào dùng gậy chặn bắt tại trận và truy đuổi những người chạy khỏi hiện trường. Ngay trong đêm, công an đã bắt trọn cả 5 người (4 nam, 1 nữ).

Theo trung tá Hiếu, 5 người này có độ tuổi từ 24 - 33 (thường trú tại H.Bình Chánh, Q.Gò Vấp, TP.HCM và tỉnh Đồng Tháp), nghiện ma túy . Băng trộm thừa nhận đã “ra tay” 2 vụ tương tự cũng tại các khu nhà trọ trên địa bàn Q.12 vào ngày 11.2 (trộm 2 xe) và ngày 14.2 (trộm 3 xe).

“Hai vụ trộm xe này, chúng tôi không nhận được trình báo của người dân. Băng trộm khai đã tiêu thụ xe nên công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để thu hồi và bàn giao lại xe cho người dân”, trung tá Hiếu thông tin. Ngoài ra, hung khí băng trộm này mang theo gồm: nhiều dao, kềm, tuốc nơ vít... được bỏ trong một chiếc ba lô, rất nguy hiểm vì có thể sẵn sàng chống trả người dân khi bị phát hiện.