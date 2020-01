Tiền thưởng Tết CSGT mua được cặp bánh chưng, công nhân may được 2 chai dầu ăn

Tiền thưởng Tết với nhiều người là niềm vui hân hoan sau một năm đầu tư tâm, sức cho công việc. Nhắc tới thưởng Tết, người ta thường quy ra xem mua được những gì, đủ xài trong bao lâu. Và nghe đến tiền thưởng Tết “thấp kỷ lục” của CSGT , nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Ứa nước mắt với tiền thưởng Tết của CSGT

Mỗi dịp Tết, CSGT thường phải trực tăng cường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên khắp các tuyến đường của TP. Đặc biệt, đêm giao thừa, lực lượng CSGT nam hay nữ cùng đều phải túc trực tại đơn vị hoặc ngoài đường để luôn trong tâm thế sẵn sàng khi được điều động.

Một nữ CSGT cho biết, đã bước vào ngành là đồng nghĩa với việc chấp nhận những đêm giao thừa không được quây quần bên gia đình. Những ngày lễ, Tết CSGT vẫn đi làm bình thường theo lịch phân công của đơn vị.

Tết là quãng thời gian CSGT phải tăng cường công tác Vũ Phượng Vì vậy, CSGT thường không mong Tết đến vì công việc nhiều hơn và cảm thấy có chút "tủi" khi nhắc đến tiền thưởng Tết.

“CSGT ở TP.HCM thường có 3 đầu tiền thưởng Tết, đó là nguồn từ Bộ Công an, Công an TP và UBND TP. Nghe thì có vẻ nhiều nhưng cộng lại không bao giờ quá được 3 triệu đồng”, vị nữ CSGT thở dài.

Hơn 10 năm trong ngành, dường như chị đã quen với việc đó nên cho biết, mỗi dịp Tết đến, gia đình chị thường không sắm sửa nhiều, chỉ ưu tiên cho con cái và vài loại bánh kẹo đãi khách.

“Năm vừa rồi tôi nhận được từ Bộ Công an khoảng hơn 1 triệu, UBND TP hơn 1 triệu và tiền thưởng từ Công an TP là hơn 100.000 đồng - quy ra tiền là vừa đủ mua cặp bánh chưng. Những năm trước, Công an TP thưởng cũng hơn 1 triệu, nhưng gần đây do không được thành lập quỹ nên chỉ thưởng được nhiêu đó”, nữ CSGT chia sẻ.

Vào thời khắc giao thừa, CSGT thường phải trực 100% quân số Vũ Phượng Một nam CSGT khác cũng cho biết, mức tiền thưởng Tết chưa bao giờ anh nhận được hơn 3 triệu đồng. Theo anh, vào dịp Tết, nữ CSGT sẽ được ưu tiên ít trực hơn, còn nam thì hầu như luôn túc trực ngoài đường.

Anh kể: “Nhiều người nghĩ rằng CSGT được thưởng Tết cao, thực ra không phải. Tiền thưởng không nhiều, thậm chí thấp hơn nhiều nhóm ngành nên chúng tôi thường không nhắc tới chuyện này mà đặt nhiệm vụ của mình lên hàng đầu”.

Ngoài các khoản tiền thưởng trên, CSGT còn có thêm tiền trực Tết, tuy nhiên, các khoản này không xê xích nhiều so với ngày thường, vẫn ở mức 100.000 đồng/ca đêm

Méo mặt nhận thưởng Tết 2 chai dầu ăn

Bà Nguyễn Trần Anh Khuê (45 tuổi, công nhân may) cho biết, tiền thưởng Tết là một khái niệm dường như khá xa vời với những người công nhân may gia công như bà. Theo bà Khuê, công việc may gia công thường không có giờ giấc cố định, cứ chủ đặt hàng thì bà lại ngồi vào bàn máy, bất kể giờ giấc, ngày nghỉ hay lễ Tết.

“Mình công nhân nên đâu có sự lựa chọn. May thêm thì có thêm tiền, chứ đòi hỏi tiền lễ, ngoài giờ gì được. Mình không làm sẽ có người khác làm thay mình rồi mất việc liền”, bà Khuê bộc bạch.

Những người công nhân may gia công thường "méo mặt" vì thưởng Tết không thể bèo hơn Ảnh minh họa: Phạm Đức Bà Khuê cho hay, có năm Tết bà vẫn phải ngồi may đến chiều 30 Tết, không kịp dọn dẹp nhà cửa nhưng vẫn không được thưởng Tết gì. Sau nhiều năm ỉ ôi với chủ, năm sau đó bà mới nhận được 2 chai dầu ăn hoặc 1 chai dầu ăn, 1kg đường.

“Cái này gọi là động viên tinh thần chứ sao so ra tiền thưởng được. Nhưng thật lòng nhận thưởng Tết như vậy tôi không biết nên cười hay khóc”, bà Khuê nói.

Bạn Trần Minh Khánh (sinh viên năm 3, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) cho biết, kết thúc tròn 1 năm làm phục vụ tại quán cà phê, Khánh nhận được thưởng Tết là 5kg gạo.

Với sinh viên làm thêm, có tiền thưởng Tết đã là một điều may mắn Shutterstock Tuy nhiên, với Khánh, 5kg gạo dù sao vẫn rất quý, vì nó trị giá khoảng 80.000 đồng, tương đương 5 giờ làm việc tại quán cà phê của cậu sinh viên, cũng gọi là có "thưởng Tết" để về khoe với ba mẹ.

“Em chưa ra trường nên chưa đặt nặng nhẹ chuyện thưởng Tết, dù sao cũng là thành ý của chủ quán, khích lệ tinh thần của mình sau 1 năm làm thêm tại quán. Năm sau ra trường đi làm công việc chính thức, em mong sẽ có khoản thưởng kha khá để về phụ giúp gia đình sắm sửa Tết”, Khánh hy vọng.