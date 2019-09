Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 19.9.2019

Truy trách nhiệm hình sự tại Bộ Y tế trong vụ thuốc ung thư giả

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định có dấu hiệu thiếu trách nhiệm xảy ra tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong vụ nhập khẩu lưu hành thuốc ung thư giả của Công ty cổ phần VN Pharma. (trang 2)

Công an đọc lệnh bắt, khởi tố đối với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh tại trụ sở Công ty Alibaba ở P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Ngày 18.9, Phòng 15 - Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng , kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện, 34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng giám đốc công ty này). (trang 5)