Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 5.10.2019

Nghịch lý là tiền có, nhưng lại không thể giải ngân do vướng thủ tục , vướng mặt bằng. Trong khi nhiều dự án đang triển khai rất ì ạch do không được bố trí vốn kịp thời. (trang 2)

Cơ quan An ninh điều tra (CQĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị truy tố bị can Đặng Anh Tuấn, cựu Chánh Thanh tra Bộ TT-TT, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là một trong những vụ án điều tra giai đoạn 2 vụ đường dây đánh bạc ngàn tỉ do Nguyễn Văn Dương cầm đầu. (trang 5)