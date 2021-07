TP.HCM: Mưa to kèm gió giật, nhiều cây xanh đường Sư Vạn Hạnh gãy đổ

Từ trưa chiều nay, TP.HCM xuất hiện mưa to kèm gió giật mạnh, nhiều cây xanh trên đường Sư Vạn Hạnh (Q.10) bất ngờ bật gốc ngã đổ. Rất may, hàng quán quanh đây đã tạm ngưng hoạt động, người dân cũng hạn chế ra đường nên không có thiệt hại về người. Một gốc cây bồ đề to bật gốc đè lên ki ốt bán quán cà phê trước chung cư 830 Sư Vạn Hạnh.