TP.HCM mưa to ở nhiều quận, huyện trong suốt 2 tiếng

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, theo dõi ảnh trên radar thời tiết cho thấy mây dông đang tiếp tục phát triển trên khu vực các quận, huyện kể trên. Ngoài ra, vùng mây dông phát triển mạnh ở khu vực Long An cũng đang có xu hướng phát triển và di chuyển về phía TP.HCM. Do đó, một số quận, huyện ở TP.HCM đã có mưa to kèm dông từ khoảng 15 giờ. Đến 15 giờ 45 phút, một số khu vực mưa nhỏ hơn, thỉnh thoảng có sấm chớp.