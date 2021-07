TP.HCM, Nam bộ mưa to sáng nay, vì sao?

Khoảng 6 giờ 30 sáng 22.7, khu vực TP.HCM có mưa to , các hạt mưa nặng hạt ào ào đổ xuống ngay buổi sáng sớm sau nhiều ngày mưa vào chiều, chiều tối. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy mây dông đang phát triển mạnh trên các tỉnh: An Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, TP.HCM, Đồng Nai,... gây mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to.