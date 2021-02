TP.HCM, Nam bộ Tết Tân Sửu 2021 thời tiết thế nào, có đẹp để chơi Tết?

Sau cơn mưa to bất chợt vào chiều 27 Tết tại TP.HCM, một số người lo lắng về thời tiết Tết Tân Sửu 2021 ở TP.HCM và các tỉnh Nam bộ. Tuy nhiên, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong khoảng từ 28 đến mồng 5 Tết Tân Sửu, khu vực Nam bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía nam khối không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông trong ngày 28 Tết (9.2) và 30, mồng 1 Tết (11 - 12.2), những ngày còn lại hoạt động ổn định và suy yếu.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu cho đến ngày 12.2, sau đó hoạt động mạnh, lấn tây trở lại và có trục đi qua nam Trung bộ.

Thời tiết trên khu vực Nam bộ từ ngày 28 đến mồng 5 Tết khá thuận lợi cho du lịch cũng như mọi hoạt động ngoài trời. Cụ thể như sau:

oC có nơi trên 33oC. Miền Tây từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25oC. Từ ngày 28 đến mồng 1 Tết (9 - 12.2): Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đề phòng sét, gió giật trong cơn dông. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đông Nam bộ phổ biến từ 31 - 33C có nơi trên 33C. Miền Tây từ 30 - 33C, có nơi trên 33C. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25C.

Từ mồng 2 đến mồng 5 Tết (13 - 16.2): Không mưa. Ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ phổ biến từ 32 - 34oC, có nơi trên 34oC. Miền Tây từ 31 - 33oC. Nhiệt độ thấp nhất Đông Nam bộ từ 22 - 24oC, miền Tây từ 23 - 25oC.

Người dân TP.HCM đi du xuân tại thời điểm chưa có dịch Ảnh: Vũ Phượng

Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cũng cho biết về hiện tượng ENSO trong tháng 2, theo các dự báo của các trung tâm khí hậu trên thế giới La Nina sẽ tiếp tục duy trì cho đến hết mùa xuân sau đó có xu hướng chuyển dần sang pha trung tính vào khoảng cuối mùa hè. Hiện tượng MJO, trong nửa đầu tháng 2, MJO trong pha cản trở đối lưu cho khu vực.

Hầu hết các sản phẩm dự báo mô hình của các trung tâm khí hậu thế giới đều cho lượng mưa tháng cao hơn trung bình nhiều năm, nhiệt độ xấp xỉ trung bình nhiều năm. Không có xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực.

Dự báo trong tuần giữa tháng 2 (11 - 20.2): Khu vực chịu ảnh hưởng chính của rìa phía tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa lệch đông. Rãnh áp thấp xích đạp ở khoảng 4 - 7 độ vĩ bắc, hoạt động yếu. Khả năng nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trong 1- 2 ngày gây mưa vài nơi đến rải cho khu vực. Lượng mưa phổ biến xấp xỉ và cao hơn trung binnhf nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong tuần cuối tháng 2 (21 - 28.2): Khu vực chịu ảnh hưởng của rìa phía nam lưỡi áp cao lạnh lục địa lệch đông. Rãnh áp thấp xích đạp ở khoảng 4 - 7 độ vĩ bắc, có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc. Nhiễu động gió đông hoạt động mạnh hơn. Khả năng xảy ra một đợt mưa trái mùa kéo dài một vài ngày có mưa vài nơi đến rải rác với một vài nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Đề phòng lốc xoáy, gió giật trong những cơn đông. Lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về thời tiết biển, trong tuần giữa tháng 2, thời tiết biển khu vực Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cường độ trung bình đến mạnh. Vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau gió đông bắc phổ biến cấp 5 có lúc cấp 6 đến cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 8. Vùng biển Cà Mau - Kiên Giang và Phú Quốc gió đông bắc, phổ biến cấp 4 - 5, giật trên cấp 5, biển động nhẹ.

Vào tuần cuối tháng 2, vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi. Đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau gió đông bắc phổ biến ở khoảng cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Vùng biển Cà Mau - Kiên Giang và Phú Quốc gió đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5, biển có lúc động nhẹ.

Do đó, về thời tiết Nam bộ trong tháng 2, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra dông, lốc xoáy và sét trong tuần cuối tháng. Tổng lượng mưa tháng hầu hết cao hơn trung bình nhiều năm. Trong đó mưa tập trung nhiều hơn trong tuần cuối tháng.