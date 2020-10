Trại gà ô nhiễm nằm giữa hai trường học

Mùi hôi xộc thẳng vào lớp học

Nhiều năm qua, hàng trăm học sinh và giáo viên của Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi và Trường mẫu giáo Bình An (đóng tại thôn An Mỹ, xã Bình An, H.Thăng Bình, Quảng Nam) phải dạy và học trong cảnh bị “tra tấn” bởi một trại nuôi gà ô nhiễm nằm lọt thỏm giữa hai ngôi trường này.

Cô Nguyễn Thị Hồng Thơ (giáo viên dạy lớp 5 Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi) cho hay, mùi hôi từ trại nuôi gà ngày nào cũng xộc thẳng vào lớp học khiến cả cô lẫn trò đều không chịu nổi. “ Mùi hôi thối liên tục bay vào lớp học thế này ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy và học của cả cô lẫn trò. Vì không chịu nổi, trong các tiết học cô và trò đều phải đeo khẩu trang nên rất bất tiện. Người lớn còn không chịu nổi huống gì các em học sinh. Những ngày thời tiết nóng, dường như các phòng học đều đóng kín cửa”, cô Thơ nói.

Có con học tại Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi, anh V.Đ.D (35 tuổi, ở thôn An Mỹ) bức xúc cho biết, mỗi lần đến đón con tan học về là thấy mùi hôi tanh nồng nặc của phân gà, cảm giác rất buồn nôn, và mong nhà trường cũng như địa phương sớm có hướng giải quyết dứt điểm để các cháu có môi trường học tập trong lành.

Không thể dạy và học tốt được

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi, cho hay trước đây, trại gà này quy mô nhỏ nên ít ô nhiễm. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây trại gà mở rộng quy mô, số lượng nên đã phát sinh mùi hôi thối nồng nặc. Hằng ngày, mùi hôi bay vào lớp học khiến 21 cán bộ giáo viên và

220 học sinh không chịu nổi. “Dường như các buổi học phải đóng kín cửa. Việc ô nhiễm từ trại gà khiến việc học tập và giảng dạy của nhà trường gặp rất nhiều khó khăn”, bà Nga bộc bạch.

Theo bà Nga, tại các cuộc họp ở Phòng GD-ĐT H.Thăng Bình và UBND xã Bình An, nhà trường có ý kiến về vấn đề ô nhiễm môi trường của trại gà nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Bên cạnh đó, phụ huynh có nguyện vọng cho con em học bán trú và huyện đã đồng ý đầu tư xây dựng bếp ăn bán trú cho trường, nhưng nếu trại gà này không di dời và tiếp tục hoạt động thì rất khó thực hiện.

Nằm cách trại gà vài chục mét, Trường mẫu giáo Bình An cũng chịu không nổi bởi mùi hôi thối từ trại nuôi gà. Bà Trần Thị Ánh Đào, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Bình An, cho biết việc trại chăn nuôi gà phát sinh mùi hôi khiến việc dạy học của trường gặp nhiều khó khăn. “Trường có khoảng 90 trẻ học bán trú tại trường nên ruồi rất nhiều, nhất là mùa mưa. Nhà trường rất mong chính quyền sớm có phương án di dời trại gà này để các cháu yên tâm học tập”, bà Đào chia sẻ.

Ông Lê Hồng Thiết, Chủ tịch UBND xã Bình An, cho hay trước phản ánh của 2 trường và phụ huynh về trại nuôi gà nằm gần trường phát sinh mùi hôi thối gây ô nhiễm, UBND xã đã tiến hành kiểm tra, ghi nhận sự việc là đúng. Trại gà này có quy mô hơn 1.500 con của ông Ngô Văn Khê và Ngô Văn Hưng. “Địa phương đã làm việc với chủ trại gà, tại buổi làm việc chủ trại gà đồng ý di dời đến một địa điểm khác thích hợp trước ngày 15.10...”, ông Thiết nói.

Rất mong chủ trại gà giữ lời, để hàng trăm học sinh có một không khí học tập trong lành.