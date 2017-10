Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra sau khi clip cho thấy một phụ nữ nghi kéo lê đứa bé dọc vỉa hè đông đúc ở Liverpool (Anh), gây sốc cho người đi đường và hàng triệu cư dân mạng.

Clip được đưa lên Twitter ngày 25.10, quay cảnh người phụ nữ kéo lê em bé bằng một sợi dây. Tuy nhiên, đứa bé không phản ứng và cả những người đi đường bắt gặp cảnh tượng này cũng không có bất kỳ hành động can thiệp nào, theo Mirror.



Phát ngôn viên của cảnh sát vùng Merseyside cho biết, đơn vị này đã nhận báo cáo liên quan đến clip nói trên, và vụ việc đang được điều tra.

Sự "bất động" kỳ lạ của đứa bé bị kéo đi khiến nhiều người nghĩ rằng đó có thể là một... em bé búp bê. Tuy nhiên, Joe Cain, người đăng tải đoạn clip lên Twitter, xác nhận với Liverpool Echo rằng "đó là một đứa bé". "Đứa bé đang đi thì té ngã và người phụ nữ đã nhìn thấy nhưng vẫn kéo em bé đi. Công bằng mà nói thì đứa bé không hề gì đâu, chỉ là chúng ta nhìn thấy cảnh đó thì nghĩ là tệ hại thế thôi".



Đoạn clip được chia sẻ lại hơn 5.000 lần, và nhận được 10.000 like trên Twitter cùng rất nhiều bình luận. "Sao chẳng ai can thiệp vậy trời? Tội bé quá", một cư dân mạng phản ứng.



Nhiều người cũng tranh cãi vì nghi rằng đứa bé chỉ là búp bê. "Tôi thấy không giống em bé thật cho lắm. Hi vọng đó chỉ là món đồ chơi thôi", tài khoản Linda McCafferty viết.

Trần Ka