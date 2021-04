Từ đơn thư bạn đọc: Luồng lạch bồi lấp, ngư dân gặp khó

Ngư dân lo đói

Hàng trăm ngư dân ở Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, TX.Điện Bàn (Quảng Nam) thường cho tàu thuyền ra vào theo luồng lạch Cửa Đại đang than phiền khi khu vực cửa biển vừa bồi lắng vừa lở bất thường. Tàu thuyền mắc cạn, thậm chí bị chìm, đã gây ra nhiều hệ lụy về kinh tế.

Tàu QNa 95464 TS của ngư dân Huỳnh Thanh Bích (54 tuổi, ở xã Bình Minh, H.Thăng Bình) mắc cạn rồi bị sóng đánh chìm hôm 30.3, khi đang từ Cửa Đại ra biển. Rất may, tàu ngư dân cùng địa phương đánh bắt gần đó phát hiện sự cố đã kịp thời đến ứng cứu, đưa cả 9 thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn. “Đây không phải lần đầu tiên luồng lạch Cửa Đại bị bồi lấp. Hồi năm 2017, tình trạng bồi lấp cũng diễn ra khiến hàng trăm con tàu phải nằm bờ suốt 4 tháng, hơn 1.000 lao động gặp vô vàn khó khăn. Vừa rồi tàu tôi mắc cạn, bị sóng đánh chìm cũng chịu thiệt đến gần 400 triệu đồng”, ông Bích nói.

Ngư dân Nguyễn Ngọc Mỹ (49 tuổi, ở P.Cửa Đại, TP.Hội An) cho hay ở một vài thời điểm, dù tàu thuyền công suất nhỏ nhưng vẫn phải vừa chạy vừa “dò đường” bằng sào tre khi đi qua luồng lạch Cửa Đại. Các chuyến ra khơi bị ách tắc khiến ngư dân lo lắng. “Biển nay đánh bắt khó khăn, giờ lại thêm tình trạng thường xuyên mắc cạn, người dân biết lấy gì sống?”, ông Mỹ buồn bã.

Theo ông Mỹ, nhiều khu vực luồng lạch cạn chỉ có độ sâu chừng 0,5 m khi thủy triều xuống, trong khi tàu lớn của ông muốn ra biển thì mức nước phải sâu tối thiểu 2,5 m. “Tôi nghe thông tin tỉnh cùng với Bộ GTVT có chủ trương nạo vét, thông luồng biển Cửa Đại từ mấy năm nay nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao đến nay vẫn chưa thực hiện. Ngư dân chúng tôi mong luồng lạch sớm nạo vét để tàu thuyền yên tâm ra vào”, ông Mỹ bày tỏ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ trục vớt tàu cá ngư dân Huỳnh Thanh Bích bị chìm khi mắc cạn vào chiều 30.3

Khảo sát nhưng chưa thực hiện?

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết địa phương liên tục kiến nghị về tình trạng luồng lạch Cửa Đại bị bồi lấp từ năm 2017 đến nay. Bước đầu địa phương xác định nguyên nhân tàu thuyền hay bị mắc cạn là do đảo Khủng Long đã lớn dần nên luồng lạch ngày một thu hẹp lại. “Sau khi TP.Hội An kiến nghị, UBND tỉnh Quảng Nam đã đưa kế hoạch nạo vét luồng lạch Cửa Đại vào dự án trung hạn. UBND TP.Hội An sẽ tiếp tục có văn bản tác động với tỉnh để dự án này sớm được triển khai”, ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, luồng lạch bị bồi lấp không chỉ gây khó cho tàu thuyền ngư dân nhiều địa bàn lân cận mà còn ảnh hưởng lớn đến tuyến thủy nội địa Hội An - Cù Lao Chàm. Trước đó, theo đề nghị của UBND tỉnh, Cục Đường thủy nội địa (Bộ GTVT) đã về kiểm tra, khảo sát nhưng đến nay vẫn chưa quyết định việc nạo vét luồng Cửa Đại... Thiếu tá Nguyễn Hoang, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại, cũng khẳng định đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam và đang có phương án nạo vét với chiều rộng khoảng 60 m, độ sâu 4 m. “Đơn vị đã cử người túc trực hỗ trợ các phương tiện gặp nạn, đồng thời cắm phao, biển chỉ dẫn để tàu thuyền đi lại tránh bị chìm tàu”, thiếu tá Hoàng nói.

Trong khi đó, ông Võ Văn Điềm, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh Quảng Nam, cho hay trong dự án tổng thể chống xói lở bờ biển Hội An do đơn vị làm chủ đầu tư, sẽ có một hợp phần là nạo vét luồng lạch Cửa Đại để lấy cát tạo bờ biển đã sạt lở. Nói cách khác, đây là phương án tận thu cát nạo vét để đắp, tạo bờ cho bờ biển. “Dự án này có tổng kinh phí khoảng 300 tỉ đồng, chiều dài hơn 1,5 km, dự kiến đầu tháng 7 này thi công”, ông Điềm thông tin.